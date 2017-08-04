Latvenergo хочет деньги и с живых, и с мертвых

 

Фото: Ieva Lūka/LETA

Более, чем странная ситуация произошла с депутатом Сейма Виталием Орловым, который получил письмо от «Латвэнерго» с очень ценной информацией на имя своей недавно умершей матери.

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«Я хочу, чтобы предприятие пересмотрело методы своей работы», - говорит Виталий Орлов, у которого недавно случился досадный инцидент с поставщиком услуг.

Недавно умерла мама депутата. После похорон Орлов отправился в филиал «Латвэнерго» в Екабпилсе, чтобы утрясти все формальности - переписать договор на свое имя, оплатить счета, если такие есть.

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Встреча прошла отлично, мужчина оплатил все, что только было возможно и со спокойной душой отправился домой.

Странности начались месяц спустя.

«На имя моей умершей мамы пришло письмо от «Латвэнерго», - рассказывает Виталий Орлов. В письме сообщалось, что ни у старого клиента (мамы), ни у нового (меня) никаких претензий и обязательств к друг другу нет, формальности улажены, счета оплачены».

В конце письма с очень ценной информацией значилось, что

подведение этих итогов, которые были письмом высланы умершему человеку, нужно заплатить 50 центов.

Такая цена услуги поставщика электричества.

Дальше еще лучше. На свое ия депутат получил извещение, что «Латвэнерго» должно Орлову 10 центов, но за отправленное письмо об этом нужно заплатить 20 центов.

«Неужели у предриятия дела идут так плохо, что оно вынуждено зарабатывать деньги таким вот образом?», - задается вопросом депутат.

Представитель «Латвэнерго» Солвита Линде рассказала, что письма были высланы из-за ошибки сотрудника, поскольку в базе данных предприятия не была указана полная информация о смене владельца. Линде принесла извинения депутату.

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