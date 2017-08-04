Не потеряйте свои деньги! Переход ss.lv на ss.com не спасет: блокировка портала - лишь вопрос времени

Вчера, 3 августа, стало известно, что Служба государственных доходов (СГД) приостановила деятельность компании, которая обеспечивает работу крупнейшего и самого известного в Латвии портала для размещения объявлений ss.lv. Несмотря на то, что сайт уже поменял домен на «.com» и по прежнему доступен, его владельцы уже не имеют права заключать сделки с потребителями. Об этом в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» заявила глава Центра по защите прав потребителей Байба Витолиня.

Как рассказала представитель центра, сейчас хозяйственная деятельность компании Internets, владеющей ss.lv, остановлена. Это значит, что

клиенты, продолжающие ставить объявления на портал, рискуют потерять как сами объявления, так и заплаченные за них деньги.

«К сожалению для клиентов, когда останавливается хозяйственная деятельность предпринимателя, он не сможет вернуть потребителю деньги, если бы даже хотел этого. Поэтому

потребитель, который заплатил деньги и не получил услугу, сейчас ничего не может сделать»,

— пояснила Витолиня.

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В настоящее время сайт ss.lv продолжает работу, но уже на домене .com. По словам главы службы,

деятельность портала объявлений сейчас продолжается без юридического обоснования.

«Те, кто регистриуруют домен, имеют право блокировать его в течение пяти дней.

Технически сайт будет действительно заблокирован где-то в понедельник.

В данный момент предприниматель не имеет права заключать какие-либо договоры с потребителем, деньги принимать или другие какие-то действия делать. [...] Конечно, вы видите портал в интернете. Но решение уже принято», — подчеркнула представитель центра.

Витолиня добавила, что

с начала года ее ведомство получило более сотни жалоб по поводу деятельности ss.lv.

«В прошлом такой ситуации не было. Вероятно, потому, что с начала года изменилась ценовая политика предприятия. Наиболее серьезные, на наш взгляд, жалобы — потребитель не может знать, сколько он в итоге заплатит за конкретное объявление. Указана только минимальна цена объявления, а сколько именно вы будете платить за свое объявление, решать будет портал.

Это уже довольно серьезное нарушение закона. Кроме того, объявления просто удаляются без объяснения причин и без возврата денег. Это главные проблемы, которые мы видим в деятельности этого портала, что расценивается как нечестная коммерческая практика. С нами портал не сотрудничает. Если его деятельность будет восстановлена, решение о нечестной коммерческой практике уже все-равно принято», — сказала Витолиня.

Контекст

Ранее СГД назвала две основные причины решения об остановке хозяйственной деятельности портала объявлений. Так, директор отдела контроля над налогами СГД Сандра Карклиня-Админе пояснила, что ss.lv отказался предоставлять информацию о торговцах транспортными средствами. СГД запрашивала такую информацию у нескольких порталов объявлений, чтобы раскрыть возможные схемы уклонения от уплаты налогов.

«Есть признаки того, что часть продавцов машин через портал не платят налоги. По одной из схем нам удалось установить, что в обход налогов было продано около 700 машин», — заявила Карклиня-Админе. Ущерб для бюджета страны, по ее словам, мог составить около полумиллиона евро.

Dторая немаловажная причина для закрытия портала — многочисленные жалобы его клиентов, — людей, которые размещают объявления. Часто — за деньги. И сталкиваются с весьма неприятными вещами. Недавно всех поразила история Риты Таране, которая обратилась к администрации портала с вопросом о ценовой политике. И получила ответ: «Еще раз попробуешь оставить здесь объявление, мы тебе шею свернем».

Жалуются не только на грубость, но и на то, что сайт блокирует и стирает оплаченные объявления придираясь к неточности формулировок категорий, например, а деньги возвращать и не думает.

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