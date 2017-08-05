Квоты, пациентские взносы и «неотложка»: Знаешь ли ты, сколько стоит лечение в Латвии?

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Часто мы обращаемся к врачу в самый последний момент - когда визит к специалисту откладывать нельзя, а, получив счёт за лечение, делаем круглые глаза. Есть вещи, которые лучше знать до того, как у вас заболит нога или рука - вне зависимости от того, сколько вам лет и как вы себя чувствуете. Сколько стоит ложный вызов «скорой», каков размер пациентского взноса, к каким специалистам можно идти без направления врача - всё это вы узнаете, ответив на вопросы нашего теста!