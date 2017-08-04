Владелец портала объявлений «ss.lv» может перевести деятельность в другую страну

Владелец портала объявлений «ss.lv» серьезно взвешивает возможность перевести свою экономическую деятельность в другую страну, сообщил агентству ЛЕТА совладелец связанных с «ss.lv» предприятий ООО «Internet» и ООО «SS» Юрис Линис.

Владелец портала «ss.lv» - не «Internet», а другое предприятие, у которого Служба госдоходов (СГД) ничего не запрашивала и ни к чему не обязывала, поэтому закрывать сайт «ss.lv», принадлежащий другому лицу, незаконно, считает Линис.

СГД запросила у предприятия «Internet» информацию о третьих лицах, которые используют конкретную услугу на портале «ss.lv», в очень большом объеме и неконкретно, отметил он.

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«У предприятия запрошена информация, содержащая коммерческую тайну, а также данные о лицах, не занимающихся хозяйственной деятельностью и не являющихся налогоплательщиками в Латвии. Мы многие годы ежедневно сотрудничаем с СГД и полицейскими структурами, предоставляем информацию, если получаем четкие, конкретные и обоснованные запросы.

Наши юристы усомнились в законности запроса СГД о предоставлении информации, включая данные, связанные с коммерческой тайной»,

- пояснил Линис.

Запрос СГД был оспорен в Административном суде, который возбудил административное дело. Это означает, что запрос СГД до окончательного решения суда не вступил в силу,

поэтому наказывать сейчас «Internet», приостанавливая его хозяйственную деятельность, явно незаконно.

Высказывания о том, что предприятия скрывает недобросовестных автодилеров, необоснованны, так как данные о находящихся в продаже на «ss.lv» автомашинах и контактная информация о продавце имеются в открытом доступе, подчеркнул Линис.

Жалобы потребителей на деятельность портала, полученные Центром защиты прав потребителей с 2016 года, не являются подлинной причиной закрытия портала, как было сказано на пресс-конференции СГД, заявил он.

В административном акте о приостановлении хозяйственной деятельности предприятия нет ни слова о жалобах потребителей.

Предприятие хочет, чтобы суд проверил законность запроса информации СГД, как это предусмотрено законом. «По другому делу Административный окружной суд уже вынес приговор, четко устанавливающий, что СГД противозаконно приостановила хозяйственную деятельность компании за непредоставление информации. Это указывает, что СГД сознательно продолжает противоправную практику, оказывая давление на предпринимателей и не учитывая судебную практику применения правовых норм», - добавил Линис.

Как сообщалось, СГД приостановила деятельность предприятия ООО «Internet», которое связано с владельцами портала объявлений «ss.lv». ООО «Internet» не имеет права предлагать свои услуги на любом портале или домене. Как только предприятие устранит причины приостановки хозяйственной деятельности, она будет возобновлена.

Авторские права на портал принадлежат ООО «SS», а домен «ss.lv» зарегистрировало ООО «Internet».

По данным «Firmas.lv», ООО «SS» принадлежит в равных долях Юрису Линису и Андрею Кивацкому, а владельцами ООО «Internet» являются Линис (50%), Андрей Кивацкий (25%) и Сергей Кивацкий (25%).

Оборот ООО «SS» в прошлом году составил 5,5 млн евро, прибыль - 4,1 млн евро. Оборот ООО «Internet» составил 1,2 млн евро, прибыль - 227 917 евро.

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