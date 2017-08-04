Кинотеатр «Palladium» включен в список охраняемых памятников культуры

Министерство культуры утвердило проект распоряжения Государственной инспекции охраны памятников культуры (ГИОПК) о включении здания кинотеатра «Palladium», которое находится на ул. Марияс, 21 в Риге, в список охраняемых государством памятников культуры.

Кинотеатр был построен в 1910 году по проекту архитектора Эдгара Волдемара Эдуарда Фризендорфа в стиле вертикального модерна. Здание и до наших дней сохранило свои первоначальные объемы и куполообразную крышу.

Как отмечает ГИОПК, в «Palladium» ярко прослеживается изменение архитектурных решений от первоначального облика до наших дней. Ценность представляют и элементы отделки интерьера, которые были авангардистскими для своего времени.