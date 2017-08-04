«airBaltic» пока не обещает полеты в Лиепаю в течение всего года

Для того чтобы оценить возможность выполнения полетов в Лиепаю на протяжении всего года, необходим полный коммерческий анализ рейса, сказала агентству ЛETA представитель латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» Алисе Бриеде.

Нынешний спрос на новый рейс Рига-Лиепая и заполняемость самолетов отвечают начальным прогнозам и показывают хорошие результаты. К настоящему времени продано более 3400 билетов и их количество продолжает расти. По лиепайскому маршруту перевезено уже 2442 пассажира.

46% билетов куплено на полеты между Ригой и Лиепаей, 54% - на транзитные полеты в другие пункты назначения, в которые летает «airBaltic», в основном в Лондон, Москву, Копенгаген, Берлин и Гамбург.

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«Полный коммерческий анализ рейса в Лиепаю будет доступен осенью, когда завершится углубленный анализ июльских и августовских перевозок», - добавила Бриеде.

Сегодня Лиепайское самоуправление сообщило, что от Агентства гражданской авиации получено подтверждение об изменениях сертификата и условий эксплуатации, позволяющих в дальнейшем использовать Лиепайский аэропорт на протяжении всего года.

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