ЛТВ: СГД запросила информацию и у других связанных с владельцами «ss.lv» предприятий

Сотрудники Службы госдоходов (СГД) сегодня явились в магазин ООО «Fotki», связанного с владельцами ООО «Internet», на ул. Кр. Валдемара, 25 в Риге и попросили незамедлительно предоставить им доступ к базе данных и позволить скопировать ее, сообщила новостная передача ЛТВ.

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На просьбу представителя «Fotki» представить письменный запрос информации сотрудники СГД ответили отказом, сообщает «lsm.lv».

По информации «Firmas.lv», владельцами «Fotki» в равных долях являются Мартиньш Линис и Карина Ужова. В 2016 году оборот «Fotki» составил 260,675 тыс. евро, прибыль - 17,149 тыс. евро.

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Как сообщалось, СГД приостановила деятельность предприятия ООО «Internet», которое связано с владельцами портала объявлений «ss.lv». ООО «Internet» не имеет права предлагать свои услуги на любом портале или домене. Как только предприятие устранит причины приостановки хозяйственной деятельности, она будет возобновлена.

Авторские права на портал принадлежат ООО «SS», а домен «ss.lv» зарегистрировало ООО «Internet».

По данным «Firmas.lv», ООО «SS» принадлежит в равных долях Юрису Линису и Андрею Кивацкому, а владельцами ООО «Internet» являются Линис (50%), Андрей Кивацкий (25%) и Сергей Кивацкий (25%).

Оборот ООО «SS» в прошлом году составил 5,5 млн евро, прибыль - 4,1 млн евро. Оборот ООО «Internet» составил 1,2 млн евро, прибыль - 227 917 евро. 3 августа «Internet» обжаловал решение СГД о приостановлении хозяйственной деятельности «Internet» от 1 августа гендиректору СГД Илзе Цируле.

СГД направила запрос о блокировке портала объявлений «ss.lv» также «2000.lv», «auto.lv», «dch.lv», «dorfman.lv», «doska.lv», «firenet.lv», «ftp.lv», «inet.lv», «internet.lv», «kasko.lv», «madam.lv», «moneta.lv», «multisistema.lv», «myphoto.lv», «netmail.lv», «noma.lv», «octa.lv», «pulse.lv», «showbar.lv», «sludinajumi.lv», «sound.lv», «sys.lv» un «titans.lv».

Большая часть этих порталов переадресует пользователей на «ss.com», некоторые - на «fotki.lv». ПоVisu dom

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