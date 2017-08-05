AirBaltic: доплатили за выбор места в самолете, а в итоге остались «за бортом»

Семье с двумя маленькими детьми пришлось пережить неприятную ситуацию, когда выяснилось, что не смотря на своевременно приобретенный билет на рейс, на борту «AirBaltic» не хватает места главе семейства. Лететь одной с двумя девочками женщина отказалась. Представители «AirBaltic» объяснили, что ситуация возникла потому, что мужчина произвел резервацию отдельно от других членов семьи.

Несколько недель назад Иева вместе с мужем и двумя маленькими детьми вернулась домой из Лондона. Билеты были куплены своевременно - в ноябре. «За билет мужа дополнительно заплатили 11 евро, чтобы он мог сидеть у меня за спиной» рассказывает Иева.

В аэропорту Лондона зарегистрировали багаж. Персонал сообщил, что муж Иевы находится в так называемом списке «stand by», что означает, что место на конкретном рейсе ему будет предоставлено только в случае, если кто-нибудь из пассажиров не придет.

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«У меня был шок. Думала, как я теперь одна с двумя детьми и большими сумками доберусь до дома. Почти три часа сидели и ждали - улетим или нет. Решила, что если мужа не пустят на рейс, мы с детьми тоже не полетим, так как одна с девочками (одной три года, второй - 11 месяцев) я не справлюсь» вспоминает Иева.

Когда все пассажиры расселись по местам, «за бортом» остались семья Иевы и еще один мужчина. «Спустя полчаса нам сообщили, что есть одно свободное место, но кто полетит - мой муж или тот, другой мужчина, который тоже был в шоке от произошедшего, пока было не ясно. К счастью, выбор пал на моего мужа. Стоит добавить, что ответ на письмо, куда делись те 11 евро, что мы доплатили за выбор места, мы так и не получили от «AirBaltic».

«Air Baltic» пояснил, что правила услуги резервации сидячих мест гласят, что если в каком-либо из случаев пассажиру не предоставляется его место, деньги возвращаются в полном объеме.

Руководитель по общественным отношениям A/S «AirBaltic Corporation» Алисе Бриеде пояснила, что конкретная ситуация возникла из-за того, что муж регистрировался на рейс отдельно от остальных членов семьи.

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