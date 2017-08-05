После скандала с ss.lv выросла активность людей на портале объявлений «zip.lv»

На принадлежащем социальной сети «draugiem.lv» портале объявлений «zip.lv» посещаемость намного увеличилась после того, как начались разногласия между «ss.lv» и Службой государственных доходов (СГД), сообщил агентству ЛЕТА представитель «Draugiem.lv» Янис Палкавниекс.

Ситуация с порталом «ss.lv» повлияла, по его словам, не только на «zip.lv», но и на другие порталы объявлений.

Для популяризации «zip.lv» в последние дни были предприняты маркетинговые меры. «Мы немного порекламировались, напомнили людям, что есть альтернатива», - сказал Палкавниекс.

Реклама

По его прогнозам, после того, как «ss.lv» ушел из латвийской юрисдикции, может измениться доверие клиентов, которые платят порталу, но в целом трудно сказать, насколько это повлияет на «ss.lv».

Как сообщалось, СГД решила приостановить деятельность крупнейшего в Латвии портала объявлений в связи с его отказом предоставлять информацию о незарегистрированных автоторговцах.

Вечером в четверг «ss.lv» сменил доменное имя на «ss.com».

Еще по этой теме