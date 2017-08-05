Чакшу может заменить один из работающих министров СЗК

Анда Чакша
 

Анда Чакша. Фото: Ieva Čīka / LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис должен решить, кто может заменить министра здравоохранения Анду Чакшу, если она на время прекратит выполнять министерские обязанности из-за рождения ребенка, сказал глава фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис.

Он допускает, что Чакшу мог бы заменить один из работающих министров СЗК.

Бригманис выразил надежду, что до ухода Чакши в декрет скопившиеся проблемы в отрасли здравоохранения будут решены.

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Как сообщалось, в поиске решений будут рассматриваться аналогичные ситуации в Эстонии и Дании, где министры во время декретных отпусков оставались на своих должностях.

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