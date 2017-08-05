Патрульный корабль НВС доставил в Рижский порт яхту, потерявшую управление

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Патрульный корабль Национальных вооруженных сил (НВС) KA-09 «Klints» доставил в Рижский порт на буксире яхту «Nicky», которая из-за сломанного руля потеряла управление, рассказала агентству ЛЕТА представитель Министерства обороны Сандра Брале.

Помощь яхте, ходящей под шведским флагом, была оказана ночью по запросу Центра координации поиска и спасения на море. Судно потеряло управление в Рижском заливе в районе Витрупе.

Яхта доставлена в порт в 9 часов. Капитан не информировал центр о выходе в море. Пока не решено, будет ли по этой причине начат административный процесс.

Реклама
Еще по этой теме
В Балтийское море зашла самая большая в мире подводная лодка

В Балтийское море зашла самая большая в мире подводная лодка


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 590 EUR
Дом
Дом, Salaspils pag., 135000 EUR
Дом
Дом, Bauska, 107000 EUR

reklama.vesti.lv

В Латвии можно будет наблюдать частичное затмение Луны Hi-Tech

В Латвии можно будет наблюдать частичное затмение Луны

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва Showbiz

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном Showbiz

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном

«Чудо с ямочками»: Игорь Николаев показал подросшую дочку Wo&Men

«Чудо с ямочками»: Игорь Николаев показал подросшую дочку

Стиль поклонников «Ленинграда»: от треников до роскошных платьев Wo&Men

Стиль поклонников «Ленинграда»: от треников до роскошных платьев

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS

Темы

 