Патрульный корабль НВС доставил в Рижский порт яхту, потерявшую управление

Патрульный корабль Национальных вооруженных сил (НВС) KA-09 «Klints» доставил в Рижский порт на буксире яхту «Nicky», которая из-за сломанного руля потеряла управление, рассказала агентству ЛЕТА представитель Министерства обороны Сандра Брале.

Помощь яхте, ходящей под шведским флагом, была оказана ночью по запросу Центра координации поиска и спасения на море. Судно потеряло управление в Рижском заливе в районе Витрупе.

Яхта доставлена в порт в 9 часов. Капитан не информировал центр о выходе в море. Пока не решено, будет ли по этой причине начат административный процесс.

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