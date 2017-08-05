Представители торговых сетей: Lidl обострит конкуренцию за работников

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Приход в Латвию немецкой сети магазинов низких цен «Lidl» обострит конкуренцию за работников, а также предоставит им больше свободы в выборе рабочего места, заявили агентству ЛЕТА представители торговых сетей.

«В сети «top!» более 3500 работников, в основном в регионах, и значительная часть людей работает давно, но есть и постоянно меняющаяся часть. Расширяя сеть и открывая новые магазины, мы регулярно ищем работников, и найти их довольно сложно - рабочие часы долгие, график скользящий, приходится работать по выходным. Самые большие проблемы с этой точки зрения в Риге, - сказала руководитель «top!» по маркетингу и общественным отношениям Илзе Приедите. - Мы пересматриваем рабочие часы и зарплаты. Станет ли еще сложнее с приходом на рынок нового игрока? Думаем, что обязательно, потому что численность населения падает».

Коммерческий директор «Elvi Latvija» Лайла Вартукаптейне также согласилась, что торговля сталкивается с нехваткой кадров уже несколько лет. С ростом числа рабочих мест люди смогут более свободно выбирать место работы, но, по данным «Elvi», на выбор влияет множество факторов. Помимо зарплаты, люди ценят отзывчивость, условия труда, дополнительные бонусы.

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