Погода на неделю: Не верите, что будет жара? А зря!

С 8 августа в Латвии станет теплее, возможны несколько жарких дней и грозы, свидетельствует новейший прогноз «Global Forecast System».

В начале недели усилится влияние антициклона, погода будет в основном сухой и солнечной. Однако уже в среду Латвия попадет в теплую зону циклона, и с юга начнет поступать жаркий воздух. Прогнозы о том, насколько повысится температура и сколько будет осадков, пока отличаются.

В понедельник будет не теплее +18..+22 градусов, во вторник воздух прогреется до +19..+24 градусов, в среду будет +22..+26, а в четверг может стать жарче, и возможны сильные грозы. С пятницы не исключено понижение температуры.

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Этим летом самая высокая зарегистрированная температура составила +28,8 градуса 31 июля в Даугавпилсе.