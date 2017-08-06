Больше всего неграждан живут в Риге, Даугавпилсе и Лиепае

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Больше всего неграждан Латвии живут в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

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В Риге проживает 125 344 негражданина, в Даугавпилсе - 14 266, в Лиепае - 11 909 неграждан.

Меньше всего неграждан в Екабпилсе и Валмиере, соответственно, 2347 и 1235.

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В Латвии на начало 2017 года проживало 242 560 неграждан, в 2007 году - 392 816, то есть за десять лет их количество уменьшилось на 150 256 человек.

За последние три года меньше всего изменилось количество неграждан в Риге и Вентспилсе. В Риге на начало 2015 года проживало 135 126 неграждан, в Вентспилсе - 6625, соответственно, количество неграждан в Риге уменьшилось на 7,23%, в Вентспилсе - на 7,26%.

Больше всего было в Латвии неграждан русской национальности - 159 069 человек.

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