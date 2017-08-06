На Балтийском море ожидаются трехметровые волны

В воскресенье на Балтийском море ожидаются волны до трех метров в высоту, в ночь на понедельник ветер уляжется, сообщает метеослужба.

Область низкого давления движется на северо-восток от Финляндии. Согласно предупреждениям синоптиков, в северной части Балтийского моря, северной части Рижского залива и Финском заливе юго-западный ветер может достигать 14, порывами до 17-20 м/сек. Высота волны 1,5-3 метра. В проливе Вяйнамери ветер юго-западный порывами до 15-18 м/сек.

В северной части Балтийского моря и Финском заливе ветер юго-западный, 8-14, порывами до 20 м/сек. После полуночи ветер постепенно уляжется. Высота волны 1,5-3 метра.