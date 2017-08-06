74% населения Латвии оценивают экономическое положение в стране как плохое

Почти три четверти населения Латвии, или 74% опрошенных, оценивают экономическое положение в стране как плохое, свидетельствует весенний опрос «Евробарометра».

Только 22% респондентов назвали экономическое положение Латвии хорошим, а 4% не смогли дать ответа на вопрос. Среди европейцев почти половина, или 46% считают, что экономическое положение в их стране хорошее. С 2016 года удовлетворенность возросла на пять процентных пунктов.

В Финляндии экономическое положение страны считают хорошим 59% опрошенных, в Португалии 33%, в Бельгии 60%, в Венгрии 41%.

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Финансовое положение своих семей в Латвии хорошим назвали 62% опрошенных, плохим - 36%. Нынешнее рабочее место считают хорошим 58% латвийцев, плохим - 19%.

Экономическая ситуация в Латвии в последующие 12 месяцев не изменится, считают 62% респондентов. 59% заявили, что ситуация не изменится в сфере занятости, а 53% считают, что не изменится экономическая ситуация в ЕС. Такого же мнения придерживается большинство опрошенных и в Европе.

Также респондентам были предложены несколько вариантов ответа на вопрос, закончилось ли влияние экономического кризиса на рынок труда. 56% опрошенных в Латвии выбрали вариант «худшее еще впереди», а 35% ответили, что худшее уже позади. В ЕС вариант «худшее впереди» выбрали 40% опрошенных.