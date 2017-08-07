В Латвию идет жара! В конце недели может потеплеть до +30 градусов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: BNS foto/LETA

В первой половине этой недели погодные условия в Латвии будет устанавливать антициклон, в связи с чем ожидаются сухие и солнечные дни, температура воздуха с каждым днем будет подниматься чуть выше, сообщает агентство ЛЕТА.

Ближайшие ночи будут холодными, а максимальная температура воздуха во вторник не будет превышать +20..+24 градуса. В середине и конце недели столбик термометра будет достигать отметки в +27 градусов.

Начиная с пятницы, Латвию с юга пересекут зоны осадков, которые принесут с собой грозовые ливни. Во время грозы возможны град и сильные порывы ветра. Юго-восточный ветер сменит направление на западное, на побережье он будет порывистым. Облаков станет больше, но температура воздуха по-преждему будет высокой.

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Согласно последним прогнозам, в пятницу и субботу в южной части страны температура воздуха может приблизиться к отметке в +30 градусов.

В свою очередь в воскресенье, возможно, воздух не прогреется выше +18..+23 градусов.


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