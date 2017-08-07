С 2018/2019 учебного года ответы на централизованных экзаменах в средней школе можно будет писать только на латышском языке, а еще через год это же будет распространяться и на экзамены в основной школе.

Такие изменения предусматривают разработанные Министерством образования и науки поправки, пишет Neatkarīga.

До сих пор учащиеся сами могли выбирать язык ответов. Руководители учебных заведений поддерживают подобные изменения в средней школе, но сомневаются по поводу этого нововведения в 9-х классах.

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Изменения разработаны с учетом той тенденции, что выпускники школ все чаще выбирают для ответов на экзаменах латышский язык.

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