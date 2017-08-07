Если так и дальше пойдет, то масло станет недоступным деликатесом

 

Фото: Lauris Nagliņš / LETA

Соцсети «кипят» - цены на сливочное масло за последнее время выросли так, что многие уже начали отказываться от этого молочного продукта. Не помог и маркетинговый ход - продавать в 180 граммовых упаковках по более низкой цене. Бдительный народ смотрит цену за килограмм, а она 9, 11, 13 евро.

Но, наши люди найдут выход из любой ситуации.

Пользователи делятся друг с другом секретами - кто-то закупает масло по акционной цене и замораживает, а когда надо достает из морозилки.

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Другие уже освоили немецкий Lidl в соседней Литве и покупают пачку за 89 евроцентов. Ну и есть такие домохозяюшки, которые из купленных на рынке сливок сами сбивают масло.

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Интересно, что цены на этот молочный продукт растут только в Латвии. Судя по фото, размещенным в соцсетях, в Германии без акции цена меньше 2 евро, а зарплаты с нашими не сравнить. И, конечно радует цена Lidl, открытие которого нам скоро обещают в Латвии.

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