На рассмотрение в правительстве поданы поправки к правилам дорожного движения, отменяющие запрет на обучение езде в жилых зонах. В понедельник их одобрил комитет Кабинета министров.

Как поясняет Министерство сообщения, это предложение получено от общественной организации, объединяющей инструкторов по обучению вождению. Они обосновывают его тем, что обучаемые лица должны освоить навыки езды также в жилых зонах и в других странах таких запретов нет.

Поправки устанавливают также, что в темное время суток, если дорога недостаточно и неравномерно освещена, пешеходы, находящиеся на проезжей части или на обочине, должны быть одеты в светоотражающие жилеты или в одежду с хорошо заметными элементами из светоотражающих материалов.

Уточнена также норма, устанавливающая, какую дистанцию между транспортными средствами должны соблюдать водители грузовых автомашин за пределами населенных пунктов.

Разработана норма об аппаратах пожаротушения, которые должны находиться в транспортных средствах, перечислены виды транспортных средств, которым разрешено кратковременно ездить по дороге за пределами населенных пунктов, ели это необходимо для пресечения дороги или моста.

В процессе согласования находятся поправки к закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, согласно которым оно необходимо не только при использовании транспортного средства в дорожном движении, но и в любом месте, где возможна езда транспортного средства.