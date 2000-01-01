В ночь с понедельника на вторник под влиянием ясного неба и слабого ветра в Латвии стремительно понизится температура воздуха, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, минимальная температура воздуха после заката составит всего +6..+11 градусов, местами на побережье - до +15 градусов, возможен туман.

Во вторник ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, больше губчатых облаков соберется в Восточной Латвии. Будет дуть слабый ветер, днем воздух прогреется до +20..+24 градусов.

В Риге в ночь на вторник синоптики обещают ясную погоду со слабым южным, юго-западным ветром, похолодает до +11..+12 градусов, в пригороде - до +8..+10 градусов. Днем ожидается небольшая облачность, будет дуть ветер переменчивого направления, а воздух прогреется до +23 градусов.