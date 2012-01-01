Мошенничество по-латвийски: 5 историй из зала суда

«Осужденный Р. завладел личными данными пострадавшего, а потом, используя его банковский счёт, оформил десять быстрых кредитов на общую сумму 3675 евро» - несмотря на то, что о безопасности личных данных говорят как представители правоохранительных органов, так и работники банков, случаи мошенничества всё еще происходят. Так, например, лишь за этот год было 17 судебных процессов, в ходе которых были вынесены приговоры латвийцам, «ведущими незаконную деятельность с финансовыми инструментами в целях наживы». Русский TVNET изучил эти дела. Предлагаем вашему вниманию 5 реальных историй латвийской криминальной хроники.

История 1. Гостил у бабушки, в коридоре увидел ключи от соседской квартиры

Сергей (здесь и далее имена изменены - прим. ред.) в марте 2016 года гостил у своей бабушки. Он обнаружил - на крючке в коридоре висят ключи от квартиры соседей, за которой приглядывала бабушка, пока те находились в отъезде.

Зная, что жилище пустует, Сергей отправился в квартиру. Он вошёл в спальню, открыл шкаф, нашёл там кошелек. В нём находилась карта кодов и бумажка, на которой были записаны номер пользователя и пароль.

Используя полученные преступным путем данные, молодой человек констатировал - на карте находятся накопления в размере 3161 евро.

На протяжении нескольких дней Сергей с помощью интернет-банка переводил денежные средства по частям на счёт своей матери. С 31 марта по 12 апреля перечислениями в размере от 11 до 700 евро он «вывел» все средства, находящиеся на счету соседей, которых он ограбил. Мать, не зная о преступных деяниях своего сына, снимала со своей карты средства и отдавала их Сергею.

В этом году суд постановил - приговорить молодого мошенника к условному сроку лишения свободы на 1 год.

История 2. Куплю билеты, поедем в круиз

В ночь с 27 по 28 января 2016 года

Ансис воспользовался доверием своей знакомой - получил у неё банковские данные, в том числе пароль и номер пользователя интернет-банка для того, чтобы якобы приобрести билеты на паром для совместного путешествия.

Позже он снял с её счета 7500 евро - все денежные средства, которые находились на банковском счету потерпевшей.

Принимая во внимание то, что преступника и пострадавшую связывали дружеские отношения, судья, выносящий приговор, подчеркнул: «Действия подсудимого следует рассматривать как циничное игнорирование общепринятых моральных правил и норм».

Несмотря на это, приговор, вынесенный финансовому аферисту, суровым не был - ему дали два года условно и принудили выплатить пострадавшей денежную компенсацию.

К сожалению, некоторые латвийцы до сих пор безответственно относятся к конфиденциальности своих данных, аргументируя это тем, что злоумышленников не заинтересуют те скромные суммы, которые находятся на их счету. Однако это не так - даже банковский счёт, на котором находится лишь один цент, в руках злоумышленников может стать инструментом для преступной деятельности.

История 3. Станешь поручителем по кредиту, я тебе дам 200 евро

16 января 2015 года Роман и Эдгар договорились о том, что их знакомый Алексей станет поручителем по кредиту. За это мужчине обещали 200 евро. Следствию удалось установить — кредит мошенники изначально брать не собирались. Афера была совершена для того, чтобы завладеть счётом Алексея.

Роман отвёз Алексея в Мадону, где последний в филиале банка открыл электронный интернет-банк, привязанный к своему банковскому счёту. Алексей передал Роману все данные интернет-банка — карту кодов, пароль и номер пользователя.

В тот же день злоумышленники вернули ему все документы, сообщив, что кредит оформить не удалось, а стало быть и вознаграждение в размере 200 евро платить не за что.

Затем, на протяжении нескольких дней, Роман и Эдгар, не получая согласия Алексея на какие-либо манипуляции с его банковским счётом, отправили заявки во всевозможные компании, выдающие «быстрые кредиты». Так как у представителей компаний, занимающихся небанковским кредитованием, не возникло сомнений, что запросы были отправлены мошенниками, аферисты получили несколько кредитов, общая сумма которых превышала 1000 евро.

Полученные преступным путём средства Роман и Эдгар переводили на свои счета.

Суд приговори их к 1 году и 3 месяцам условного лишения свободы.

История 4. Уговорил на улице незнакомца

11 декабря 2013 года Андрис уговорил ранее незнакомого мужчину, с которым познакомился на улице, открыть на своё имя банковский счёт, а кодовые карты и пароли передать ему. Тот согласился, и в этот же день в вентспилсском филиале банка открыл, привязанный к своему счёту, интернет-банк, передав все личные данные своему новому знакомому.

Далее Андрис, используя полученные банковские данные, подал заявки на кредиты во все компании, выдающие экспресс-кредиты. До момента задержания аферисту, в результате преступной деятельности, удалось получить более 4 тыс. евро.

Позже суд приговорил Андриса к 11 месяцам тюремного заключения.

Судебные процессы о незаконных махинациях происходят не только между незнакомыми людьми, но и между сожителями, знакомыми, коллегами.

История 5. Коллега в отпуске, а его банковские данные на рабочем месте

1 марта 2012 года Янис, воспользовавшись отсутствием своего коллеги на рабочем месте, сфотографировал его карту кодов, а также его пароль и номер пользователя интернет-банка.

После этого он перевел с счёта отсутствующего коллеги 711 евро на счёт своей знакомой.

На следующей день Янис сделал ещё один перевод - 426 евро, днём позже - еще 170 евро. 6 и 7 марта он также «вывел» еще по 170 евро. Его знакомая знала о том, что данные средства нажиты преступным путем, однако согласилась принять участие в преступлении. После каждого перевода средств соучастники снимали деньги в банкомате и делили их пополам.

За данные деяния аферистов приговори к 1 году условного лишения свободы.

Также известны случаи, когда

жители Латвии предоставляли свои банковские данные злоумышленникам, утверждавшим, что это необходимо для трудоустройства, приобретения некого товара со скидкой или «лёгкого заработка в сети без каких-либо усилий».

Согласно уголовному закону, преступникам, ведущим незаконную деятельность с финансовыми инструментами в целях наживы, грозит лишение свободы на срок до пяти лет, однако из судебной практики следует, что мошенники, проворачивающие аферы с чужими банковскими счетами, реальный тюремный срок получают редко - как правило, это либо условное лишение свободы, либо просто принудительные работы.

О том, каким образом следует заботиться о конфиденциальности своих данных и безопасности своих счетов, периодически напоминают как СМИ, так и полиция и представители банков, однако в информационном пространстве время от времени появляются всё новые истории о жертвах финансовых аферистов.

Многие из пострадавших не сразу замечают, что с их счёта списываются денежные средства, а об обязательствах перед выдающими быстрые кредиты компаниями, узнают лишь тогда, когда к ним обращаются коллекторы.

О других распостранённых способах мошенничества и способах обезопасить себя от злоумышленников, читайте в нашей рубрике:

Мошенничество

Напоминаем, в рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET продолжает рассказывать об уголовных делах и судебных решениях Латвии. Все публикации читайте здесь:

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