«Он буквально бежит, а не ползет». В Латвию завезен новый вид клеща

По наблюдениям инфектологов, в этом году выросло число инфицированных болезнью Лайма. По официальным данным после укуса клеща, от этой болезни лечились 199. Специалистов это не удивляет — неспецифический иммунитет жителей, способный защитить их от подобного рода инфекций падает из года в год. И связано это с усовершенствованием домашнего быта, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

В этом году болезнью лайма или лаймбарелезом переболели уже 199 человек, что на 10 человек больше, чем годом ранее. По наблюдениям инфектологов, число заболевших только растет.

«Это вызывается бактериями боррелиями, поэтому такое название. Еще говорят «болезнь Лайма», потому что впервые это заболевание было зарегистрировано это заболевания в американском городе Лайм. Локальные формы проявляются обычно через два-три дня после присасывания клеща. На месте укуса появляется красное пятно, потому что распространяются бактерии, вызывающие воспаление подкожной клетчатки. Внешне это проявляется краснотой», — рассказывает главврач центра инфектологии Байба Розентале.

Как правило, неспецифический иммунитет побеждает бактерии и не дает заболеванию распространиться. Но в последнее время наблюдается тенденция к его падению, и организм не в состоянии себя защитить — человек начинает ощущать головную боль, его лихорадит, опухают лимфатические узлы, кожа покрывается сыпью, а в запущенной форме она поражает сердце, суставы и центральную нервную систему. Человек становится все более уязвим.

«Наша окружающая среда очень меняется. Раньше не было столь много косметических, химических средств, которые мы используем при уборке, выращивании овощей и фруктов. Все внешняя среда фактически очень изменилась.

Она стала для нас комфортнее, но мы не знаем, как это действует на нашу иммунную систему.

То, что неспецифический иммунитет становится слабее — это объективный фактор», — рассказала «Домской площади» главврач центра инфектологии Байба Розентале.

Есть и хорошие новости. Заболеваемость клещевым энцефалитом падает. Если в прошлом году им заболело 88 человек, в этом — только 67. И эта тенденция наблюдается уже двадцать лет подряд.

«Сейчас в Центре инфектологии от клещевого энцефалита лечатся 12 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом. Выписаны из стационара чуть больше 20 пациентов. В общей сложности где-то 30-35 пациентов. Ежегодно мы лечим одну четвертую-третью часть из всех заболевших. Это порядка 100-120 заболевших по всей Латвии. Для сравнения: в начале 90-х за год заболело более 1000 пациентов», — говорит главврач.

Медики это связывают с тем, что количество зараженных энцефалитом клещей становится все меньше. В позапрошлом году инфекция была найдена у 5 процентов, в прошлом у четырех, в этом году только у двух процентов клещей. Хотя общее число этих паукообразных растет.

«Цепочка такая: маленький клещ присасывается к полевым мышам. Популяция мышей зависит от вырубки леса и заросших лугов — для грызунов это наилучшие условия. Чем больше вырубают леса, там лучше условия для полевых мышей и, следовательно, для клещей», — отмечает энтомолог Вольдемар Спунгис.

Благоприятные условия для жизни клещей привели к тому, что

в Латвии распространился новый вид этого паукообразного — дермацентор, ранее обитавший в южной части Европы.

«Этот клещ намного крупнее наших, у него толстые лапы и он буквально бежит, а не ползет. Этот клещ из южной и центральной Европы. Вероятно, его завезли с собаками, потому что он больше «специализируется» на четвероногих», — пояснил энтомолог.

По наблюдениям специалистов этот клещ не впивается в человека. во всяком случае, ни медики ни энтомологи в Латвии еще не разу не сталкивались с такими случаями. А вот собак этот новый обитатель очень любит.

«Эти новый клещи особо опасны для собак, поскольку являются переносчиками опасного заболевания, которым могут заболеть домашние животные — бабезиоз.

Болезнь очень опасная и при обнаружении малейших проблем со здоровьем собаки ее нужно срочно везти к ветеринару, иначе может быть поздно и животное может погибнуть», — предупреждает эпидемиолог центра профилактики и контроля заболеваний Антра Бормане.

Если раньше этот вид клеща обитал только в районе Колки, то теперь его можно обнаружить по всей Латвии. Больше всего Дермацентор полюбили два места – под Даугавпилсом на границе с Белоруссией и в Болдераи.