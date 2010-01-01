«Я была сумасшедшей мамашей»: 10 практических советов от мамы второклассника

Совсем скоро для тысячи латвийских первоклассников прозвенит первый звонок. Для школьников это начало новой жизни, полной новых знаний и открытий, а для их родителей - приближение непростого периода, на протяжение которого придётся не только изменить свой режим дня, решая задачи по математике и мастеря по ночам фигурки из каштанов, но и быть готовым к материальным затратам, покупая очередную тетрадь или сдавая средства в «фонд класса». Русский TVNET пообщался с мамой рижского второклассника, которая на своём опыте испытала все сложности первого года обучения. Она делится дельными советами с теми, кому только предстоит отвести своих чад на первую в их жизни торжественную «линейку».

С чего начать?

«При одной мысли о том, что необходимо начинать собирать ребенка в первый класс, тебя охватывает чувство паники», - начинает рассказ Анжелика, мама рижского второклассника.

Для того, чтобы оградить себя от затратных покупок и приобрести всё самое необходимое, нужно, как минимум, связаться с классным руководителем, который может дать практические советы.

«Я была классической сумасшедшей мамашей. Думала, мол, ребёнок идёт в первый класс, хочу, чтобы у него было всё самое лучшее для того, чтобы он был отличником! Однако после родительского собрания перед началом учебного года поняла, что на многие вещи тратиться не стоит.

Например, я хотела купить ребенку достаточно дорогую спортивную майку, но на собрании сказали, что в ее приобретении нет необходимости - ученикам бесплатно выдают спортивные футболки с логотипом школы", - вспоминает Анжелика.

Также на собрании родителям школьников выдают список необходимых товаров и дают рекомендации. Некоторые необходимые товары можно приобрести совместно на базе - так получится и сэкономить и предотвратить хвастовство «особенными» тетрадками, ручками среди одноклассников.

Собрать портфель первоклассника - это дорого?

По словам уже опытной мамы второклассника, собрать первоклассника в школу сегодня не так уж и дорого. Если ребёнок ходил на подготовку, то у него уже есть пенал, обложки для тетрадей и т.д. Приобретение других товаров не должно стать ударом по семейному бюджету.

«Если покупать только ручки, карандаши, ластики и прочие канцелярские принадлежности, на все уйдет не более 10 евро. Тем более, сейчас практически во всех магазинах скидки на товары для школы»,

- комментирует она.

Расходы на подготовку первоклассников сегодня сократились также благодаря тому, что сейчас родители не должны покупать своему ребенку рабочие тетради. 5-10 лет за такие тетради приходилось платить около 30 евро.

Как и во что одеть первоклассника?

Для родителей, чьи дети идут в школу, где обязательна школьная форма, данная проблема не актуальна. Остальным приходится ломать голову - как выбрать практичную, удобную одежду по приемлемой цене.

«Наряд на линейку первого сентября, особенно для мальчика, - это то, в чем ребенок был на выпускном в детском саду. А вот спортивной обуви я советую уделить внимание -

на собрании нам сказали, что на уроки физкультуры надевать кеды нельзя - они скользят по полу, ребенок может получить серьёзную травму»,

- рассказывает «опытная» мама.

Сегодня в большинстве школ сменная обувь обязательна. По словам Анжелика, в школе, где учится её сын, наличие «сменки» обязательно с самого первого дня. Это могут быть обычные летние босоножки или открытые туфли.

Мобильные телефоны

Телефоны в руках учеников начальных классов из удобного способа связи с родителями превратились в настоящую проблему. Дети не только не усваивают материал из-за того, что играют в игры или отвлекаются на оповещения, но и хвастаются друг перед другом стоимостью своих гаджетов.

Анжелика рассказывает, что в школе, где учится её сын, телефоны не запрещены, однако учителя настоятельно просят родителей не давать их своим чадам:

«Ребёнку очень тяжело не отвлечься на гаджет, если он знает, что в портфеле лежит телефон. Кроме того, в нашем первом классе было много ребят, которые пошли в школу с шести лет.

Однажды такому ребёнку позвонила мама для того, чтобы просто поговорить, узнать, как дела. А он, видимо, подумал, что мама за ним скоро придёт - ждал её, расстроился, рыдал. Учителю пришлось прервать урок и обратиться к социальному работнику, который успокаивал мальчишку».

Если вы всё-таки купили своему первокласснику телефон, объясните простое правило - пользоваться им можно только после уроков, а во время урока следует отключать звук. Не стоит звонить ему во время учебного процесса и даже на переменах. Это отвлекает и мешает сконцентрироваться не только вашему ребёнку, но и другим детям.

Внеклассные мероприятия и экскурсии

«Нам очень повезло, у нас молодая и активная классная руководитель, которая организовывает поездки, экскурсии. Многие из них были бесплатными. Например, в прошлом году первоклассники посетили фабрику карамельных конфет в Елгаве, ходили в музей школы - смотрели на старые парты, счёты, костюмы», - рассказывает Анжелика.

Маршрут поездок и способы разнообразить досуг школьников обсуждаются на родительских собраниях - взрослые принимают решение, куда отправить детей так, чтобы это было не только интересно первоклассникам, но и не ударило по карману их родителей.

Родительское собрание

Многие уверены -

большую часть собрания родители и классный руководитель обсуждают не успеваемость школьников, а финансовые вопросы - сколько нужно сдать в «фонд класса», на грядущие мероприятия, поездки и т.д.

С этим столкнулась и Анжелика. Она рассказала - как только представители родительского комитета заводят разговор о сборе средств, начинаются проблемы и склоки - всегда находятся родители, которые категорически отказываются сдавать деньги. Однако некоторые траты неизбежны. Обычно в начале учебного года родителей просят сдать по 20 евро, потом, как правило, ближе к Новому году, сбор средств продолжается.

По словам «опытной» мамы, за год на нужды класса одна семья сдаёт примерно 50-60 евро.

Обычно родительские собрания проходят два раза в год.

Питание в школе

C 1 сентября 2016 года ученики 1-9-х классов рижских школ обедают бесплатно. Анжелика рассказала, что в школе, где учится её сын, есть возможность заказать дополнительное питание - в таком случае к обеду, который оплачивает самоуправление, добавляется завтрак и полдник.

Цена дополнительного питания не высока, однако блюда из школьной столовой некоторым детям могут не прийтись по вкусу.

«Я изучила меню и поняла, что мой ребенок просто не захочет такое есть!

Пример полдника - гречка с молоком, раз в месяц - булочка с чаем. Бывает, на полдник предлагают белый хлеб с маслом и вареньем, компот.

Я решила сама продумывать рацион своего школьника - покупаю ему питьевой йогурт, сыр», - поделилась своим опытом мама второклассника.

Если у ребенка есть пищевая непереносимость или аллергия, родители должны принести справку от врача - в таком случае для ребенка будет составлено специальное меню. Также ученикам начальных классов дают бесплатное молоко, свежую морковь и яблоки.

Домашние задания

Ещё одна причина для головной боли родителей первоклассников - домашние задания. Мама школьника, с которой пообщался Русский TVNET, рассказала о том, как выглядит типичная «домашка» в первом классе:

"Обычно просят нарисовать что-либо, например, как выглядит комната, написать сочинение "как я провёл выходные", обвести, подчеркнуть, разукрасить, решить задачки по математике.

Я считаю, что главная проблема современных детей в том, что им трудно писать ручкой. Поэтому «разукрашки» и т.п. необходимо воспринимать не как обузу, а как способ развития мелкой моторики рук.

Те дети, которые остаются на "продлёнку", обычно успевают выполнить все задания там. Единственное, что меня не устраивает, так это домашние задания, которые нужно делать на выходных".

Контрольные

В первом классе школьникам не ставят отметки, однако система контроля и оценки знаний существует. Через полгода обучения у юных школьников проверяют технику чтения. Это помогает не только обнаружить «проблемные места» ребёнка и на их основании составить рекомендации для родителей, но и проверить, насколько эффективно работает преподаватель.

В конце учебного года у первоклассников проходит контрольная по латышскому, - рассказывает Анжелика.

Уровень знаний в первом классе оценивается пометкой iesk. или neiesk., следить за успеваемостью чада можно в электронном дневнике e-klase.lv.

Электронный дневник

Время, когда школьник мог скрыть от «предков» плохую отметку, вырвав страницу из дневника, прошло. Сегодня все родители могут отслеживать оценки и посещаемость на специальной платформе.

Есть две версии «электронного дневника» - бесплатная и платная.

«Опытная» мама не видит необходимости в приобретении платной версии программы, потому как главные опции - контроль успеваемости, список домашних заданий, заметки и замечания учителя доступны для всех пользователей.

«Я очень довольна такой системой. Если ребенок заболел, пропущенное можно наверстать, заглянув в электронный дневник - не надо искать номера телефонов других родителей и терроризировать их расспросами", - рассказала она.

Платная версия стоит 2.99 евро в месяц и позволяет отслеживать рейтинг оценок среди одноклассников по каждому предмету, автоматически подсчитывает средний бал, имеет более функциональный интерфейс.

Резюме

Первый класс - это, безусловно, психологическое испытание как для школьников, так и для их родителей. Анжелика, сын которой в этом году пойдет уже во второй класс, облегчённо вздыхает и дает совет всем тем, кто совсем скоро отправит своих чад на первую в их жизни торжественную «линейку»:

«Первый класс можно сравнить с первым годом жизни ребенка - семья должна «подстраиваться под школу», поменять свой режим.