Директор «неотложки» рассказала, почему уходит с должности

Директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Сармите Виллере свое решение уйти с должности объясняет тем, что служба развивается недостаточно быстро.

Причина ее ухода - глубоко личная, сказала Виллере агентству ЛЕТА. Она хочет пойти навстречу новым вызовам. «В NMPD я прошла путь от врача бригады до директора службы, пора идти вперед», - сказала Виллере.

Вместе с тем она не скрывала, что работать в существующей системе здравоохранения очень трудно.

Отвечая на вопрос, не связан ли уход с должности с разногласиями с министром здравоохранения Андой Чакшей, Виллере сказала, что разногласиями это сложно назвать, но она хотела бы, чтобы служба развивалась более стремительно. Заступая на должность, она определила задачи, которые следует реализовать в течение года, но все двигалось вперед значительно медленнее.

Министр здравоохранения Анда Чакша сказала агентству ЛЕТА, что о желании Веллере уйти с поста директора NMPD узнала две недели назад. Они встретились и достигли соглашения, что трудовые отношения будут прекращены по обоюдному согласию сторон.

Чакша сказала, что ей неизвестна какая-либо «специфическая» причина, почему Виллере хочет покинуть пост. Работу Виллере она оценивает, как активную и достаточно успешную.

Пока и.о. директора NMPD будет заместитель Виллере по административным вопросам Илзе Биновска, а потом будут искать нового директора. «Это очень ответственный пост, важная служба, поэтому мы находимся в новой ситуации», - сказала министр.

Директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Сармите Виллере сегодня подала заявление об уходе с должности, сообщила агентству ЛЕТА представитель NMPD Инга Витола.