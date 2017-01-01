На Ратушной площади 400 человек призвали «не кормить олигархов»

Организованное Новой консервативной партией (JKP) «Народное собрание» на Ратушной площади в Риге в среду вечером собрало около 400 человек.

Собравшиеся вооружились плакатами, которые перед началом мероприятия раздали представители организаторов. На плакатах были написаны призывы соблюдать законы и «не кормить олигархов».

На площади собрались преимущественно люди старшего возраста. Однако представители партии со сцены призывали молодежь быть более активной.

Кроме того, людей призывали поддерживать партии, которые не сотрудничают с олигархами и российской властью.

Бывшая депутат Рижской думы от «Единства» Сармите Элерте призывала поддержать и те политические силы, которые выступают за финансирование партий только из госбюджета, чтобы избежать сомнительных пожертвований.