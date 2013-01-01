Уровень воды в Резекне и других реках на востоке Латвии продолжает повышаться

Пусть и медленнее, чем раньше, в реке Резекне и других больших реках на востоке Латвии, продолжает повышаться, во многих местах он превышает уровень во время весеннего половодья этого года, но не достиг максимальной отметки, зарегистрированной в 2010-м и 2013 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг и пятницу главным образом разливались малые реки и канавы, в настоящее время вода продолжает подниматься в больших реках, понемногу затопляя большие площади на своих берегах.

В реке Резнекне около Гришкани уровень воды за последние сутки поднялся на 15 см, в 7 часов утра достигнув 2,39 м над нулевой отметкой. В последний раз самым высоким уровень воды здесь был в апреле 2013 года – 2,81 м. Со среды уровень поднялся на полтора метра.

В притоке Дубны – Оше – около Кулениеки (Ливанский край) уровень воды на 2,2 м превышает показатели прошлой недели. В устье Дубны около Рожупес уровень воды поднялся на неполные 2 м и лишь 40 см не хватает до максимума последних лет.

В Лауцесе – притоке Даугавы, протекающей через Даугавпилс, уровень воды повышается, в течение недели он повысился на 2 м и всего лишь на 28 см ниже максимума 2013 года.