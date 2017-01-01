Общество против того, чтобы дети шли в школу с шести лет

Реагируя на опасения многих родителей и работников системы образования из-за инициативы Министерства образования и науки начинать обучение в школе с шести лет, руководитель Независимого общества образования Зане Озола предложила собирать подписи против этой инициативы на портале «Mana balss».

Организацию тревожит не только инициатива о шестилетках, но и другие изменения, которые не обсуждались в обществе должным образом. Понятно, что инициативы связаны с освоением фондов ЕС, но не надо слепо бежать вслед за регламентами и предписаниями Евросоюза.

В латвийской системе образования много хорошего, что можно и нужно сохранить. Что касается отправления в школу шестилетних детей, то Озола напоминает, что такая инициатива уже была в советское время и оказалась неудачной.