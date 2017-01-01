Ринкевич: во время учений «Запад» Латвия должна быть готова к провокациям

Во время российско-белорусских учений «Запад» Латвия должна быть готова к провокациям, которые сначала будут выглядеть как инцидент, заявил в интервью передаче LNT «900 секунд» министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Данные учения Латвии, скорее всего, прямо не угрожают, но являются элементом дополнительного напряжения, сказал он.

При столь масштабных учениях нельзя исключать вероятность разного рода инцидентов, которые могут перерасти в широкомасштабный кризис. «Если говорить об угрозе военного нападения, то, скорее всего, ее не будет, частично благодаря тому, что у нас здесь уже год находится контингент НАТО», - сказал министр.

Разъясняя свое утверждение о потенциальных провокациях, министр назвал как пример умышленное или неумышленное несогласованное появление иностранных самолетов в воздушном пространстве Балтии. «К этому нужно быть готовыми, и Министерство обороны над этим очень серьезно работает», - сказал Ринкевич.

Как сообщалось, Россия пригласила Латвию наблюдать военные учения «Запад».