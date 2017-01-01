Маршрут на выходные: узкоколейка, гулянья в Каугури и велопробег в Сигулде

Ближайшие выходные для многих - это прощание с нашим коротким, не баловавшим теплом, летом. Новый учебный год стартовал, времени для развлечений и отдыха станет поменьше. Где и как проводить лето всей семьей и как сделать первые сентябрьские выходные интересными и запоминающимся? Маршруты русского TVNET на сей раз ведут в Гулбене - Алуксне, в Каугури и в велосипедную Сигулду.

У каждого из выбранных нами вариантов выходных есть своя, особенная «фишка». На маршруте узкоколейки Гулбене - Алуксне в честь праздника «Банитисом» станет ретро-паровозик, который отправится в рейс с полным кузовом дров. В Каугури гвоздем программы будет бесплатный концерт Интара Бусулиса. А на самом массовом в Балтии веломарафоне «Единства» в Сигулде впервые пройдет заезд в стиле ретро, таких прежде в программе не бывало. Впрочем, обо всем по порядку!..

Праздничный выезд «Фердинанда»

FOTO: Пресс-фото, Banitis.lv

В субботу, 2 августа, сразу на нескольких станциях узкоколейки Гулбене - Алуксне празднуют традиционный Bānīša svētki, или Праздник «Банитиса», своего «сельского трамвайчика». Именно так ласково называют видземские жители свою узкоколейку. Ведь это теперь большинство пассажиров - туристы и люди, кто приезжающие В Латвию из интереса к ретро-технике и уникальному индустриальному наследию.

В Гулбенском депо сохранилось много технических диковинок. Одни интересны только знатокам, но какие-то стали любимыми экспонатами туристов, особенно путешествующих с детьми. Например, механическая дрезина, которая превратилась в настоящий аттракцион, приложив усилия, прокатиться на ней может каждый.

Популярен ретро-вагон, некогда, во времена СССР служивший высокому партийного начальства. Но самый большой восторг вызывает паровозик «Фердинанд» - он же локомотив Гр Nr. 319 - в обычные дни стоит в депо в Гулбене, а в рейс отправляется только по большим праздникам.

И 2 сентября - именно такой день! Ведь «Банитис» празднует свой 114-й день рождения. И гвоздь программы - выход «Фердинанда» в рейс. Экзотический паровозик в Гулбене прибыл из Эстонии, здесь он был полностью восстановлен латвийскими энтузиастами и знатоками ретро-техники. И теперь находится у нас как действующий музейный экспонат.

Программа праздника большая и разнообразная -

в Гулбене, в Стамериене, в Алуксне будет множество концертов, конкурсов и спортивных состязаний. От станции Гулбене будет курсировать и туристический электропаровозик — на часовую экскурсию по городу Гулбене можно отправиться в 10.30 и 11.40.

Одной из главных концертных и праздничных площадок традиционно становится станция Стамериена, где вновь раскинется праздничная ярмарка с продукцией местных крестьян, всевозможными вкусностями и изделиями ремесленников. Поскольку народу на праздник приезжает много, а число мест в праздничном поезде ограничено, в Стамериену из Гулбене будет курсировать также автобус (отправление от станции Гулбене в 13.00, а в обратный путь от станции Стамериена — в 18.00).

Праздничный рейс «Фердинанда» в 11.30 будут встречать на станции Стамериена, а в 15.15 — на станции Алуксне. Кстати, в Алуксне будет работать особая сцена, которая так и называется - «Ж.д. платформе». Прозвучат торжественные речи, песни и музыка. Будут конкурсы с призами, коносеанс и сюрпризы. А также необычные гости: в ретро фотосалонк, например, можно будет сфотографироваться с гостями ... из прошлого.

Кстати, с алуксненским бароном можно будет еще и ... поиграть в крокет. Не умеете?.. Ничего, легендарный барон научит!.. От Риги ехать до Гулбене, конечно, далековато - 183 км. Но праздник стоит того, чтобы побывать на узкоколейке именно в эти дни.

Программа праздника

Каугури: детские игры и Интарс Бусулис

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

В субботу, 2 сентября, свой праздник отметит и юрмальский микрорайон Каугури. Будет много интересного для детей и для взрослых. Дневная программа рассчитана на семейный отдых: в программе выступления юрмальских коллективов, творческие мастерские для малышей и подростков, сюрпризы от производителей мороженого Ekselence, Pols и Kārums.

С 13.00 до 18.00 на улице Таллинас в Каугури устраивают и различные спортивные забавы. Будет экстремальное вело-шоу, показательные выступления сноубордистов и уличных гимнастов.

А также - популярные дворовые игры. Вход на территорию праздника - бесплатный.

В 19.00 начнется вечерняя программа. На концерт Интарса Бусулиса сразу с двумя оркестрами («Абомемента» и струнным камерным оркестром) наверняка приедут многие фаны латвийского музыканта - и не только из Юрмалы! Ведь и этот концерт будет для публики тоже совершенно бесплатным. Далее - в 23.00 - в програми праздника в Каугури фейерверк.

Сигулда: марафон и вело-ретро

FOTO: Иева Чика, LETA

Веломарафон «Единство» в Сигулде известен фанатам велосипеда как самое массовое мероприятие сезона - из года в год заезды в окрестностях сигулды собирают тысячи участников. Состязания проводятся как на спортивных дистанциях, так и в народном классе. Так что в Сигулду едут не только спортсмены и болельщики.

Сам Сигулды - о веломарафоне

Посмотреть на азартные гонки зрителям тоже интересно. Условия участия в марафоне тем, кому это интересно, наверняка известны. Если нет - смотрите на специализированных сайтах.

Условия участия в марафоне

С точки зрения туристической и зрительской в этом году интересно другое.

Впервые в сигулдском сентябрьском марафоне появляется новый вид состязаний - стилизованный заезд на ретро-велосипедах. Именно эти состязания, участники которых стартуют с главной площади города в 11.00 и в 11.30 обещают быть наиболее зрелищными.

Кстати, для участников - в отличие от других дистанций - участие в ретро-заезде будет бесплатным.