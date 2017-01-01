Август 2017: секретный туннель, наводнение, ss.lv и почти лето

«Пока ждали лета - наступила осень» - наверное, именно так можно охарактеризовать настроение латвийцев, многим из которых за три месяца сезона даже на море не удалось побывать. Действительно, этот год не порадовал нас жаркими деньками, чего не скажешь о количестве происходящих событий. Русский TVNET продолжает рассказывать о самых ярким, громких и интересных эпизодах уходящего месяца.

Скандал вокруг популярного портала объявлений: «ss.lv» становится «ss.com»

В начале августа Служба государственных доходов (СГД) решила приостановить деятельность крупнейшего в Латвии портала объявлений «ss.lv» из-за его отказа предоставить информацию о незарегистрированных автоторговцах. Проанализировав связанные с э-коммерцией риски, СГД констатировала, что с использованием этого портала ведется не только легальная предпринимательская деятельность, но и незарегистрированная хозяйственная деятельность, в частности, торговля автомобилями. Позже стало известно, что «ss.lv» сменил доменное имя на «ss.com». Запреты для пяти предприятий, в которых одним из совладельцев является совладелец портала объявлений «ss.lv» Юрис Линис, 21 августа были отменены.

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Риге - 816: столица с размахом отмечает День рождения!

Каждый год праздник Риги собирает тысячи горожан и множество гостей, которым предлагаются самые различные мероприятия - это и театрализованные представления, и концертные программы, выставки и многое другое. На этот раз столица отмечала свой День Рождения, который в этом году был посвящен садам и паркам города, с 18 по 20 августа. В течение трех дней рижане и гости могли посетить множество различных праздничных мероприятий на Набережной 11 ноября, в Верманском парке, на городских площадях, в парках и районах любимой Риги.

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У бывшего здания КГБ находят секретный туннель

Все лето в Риге активно проходили ремонтные работы, во время которых строители обновляли сеть теплоснабжения на многих центральных улицах. Так, возле «Углового дома» случайно был обнаружен построенный в советское время туннель. Как выяснилось позже, туннель 1,5 м высотой и 70 см шириной, был предназначен для того, чтобы в непредвиденной ситуации сотрудники КГБ могли покинуть здание.

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Латвийцы негодуют: стоимость масла достигла рекордной отметки за последние 18 лет

Постепенным увеличением стоимости продуктов питания жителя Латвии уже не удивишь, однако цены на «молочку» продолжают бить все рекорды. Явным лидером среди них остается сливочное масло, - за последние несколько месяцев цена на него достигла максимального за последние годы уровня. По подсчетам Dienas Bizness, стоимость масла некоторых производителей превысила 13 евро за кг. Руководитель Латвийского центрального союза молокопереработчиков Янис Шолкс в эфире радио Балтком заявил, что не знает, почему цена на сливочное масло выросла настолько, но предполагает, что в мире постепенно меняются привычки потребления этого продукта в сторону его увеличения. Интересно, что цены на этот молочный продукт, кажется, растут только в Латвии.

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Громкий раскол в думе Даугавпилса

Политические страсти в Даугавпилсе разгораются все ярче. 23 августа в Даугавпилсе о выходе из коалиции с «Согласием» объявил Рихард Эйгим («Наша партия»), первый заместитель председателя думы Андрея Элксниньша («Согласие»). Вместе с ним коалицию покидают еще два депутата, прошедшие в думу от данного списка (Айвар Здановский и Игорь Прелатов). Причиной стало выражение недоверия Элксниньша своему первому заместителю. После раздора между мэром города и его замом следуют пресс-конференции, тайные заседания и взаимные упреки. В разговорах с Русским TVNET они откровенно признались, что случившееся было вполне ожидаемо: очень жаль, но это очередные дрязги и очередной позор для Даугавпилса. Причина раскола в местной думе - огромные деньги.

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Лето все же было, хоть и не долго

В целом, это лето, конечно, характеризуется неустойчивыми погодными условиями. Но несмотря на относительно плохую погоду, в августе латвийцам удалось застать несколько теплых деньков, и в полной мере насладиться сезоном. Так, например, 19 августа на 12 метеостанциях в Видземе, Земгале и Латгале был побит рекорд максимальной температуры для этой даты. Самая высокая температура была в Бауске, +30,9, и в Елгаве, +30,7 градуса.

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«Наводнение века» в Латгале: крестьяне в отчаянии, урожай погиб, хутора затоплены

Вечером 24 августа в Латгале закончился сильный дождь; за 32 часа выпало 159 мм осадков или 229% от нормы августа. Ливни местами затопили низины, в том числе дворы домов и подвалы. Такого здесь не видели уже многие десятилетия: размытые грунтовые дороги, на протяжение сотен метров река вместо путей, водопроводные трубы повреждены, люди не могли выбраться из собственных хуторов. Однако наибольший убыток ливень принес крестьянам — сельскохозяйственные угодья затопило, урожай погиб. Стоит добавить, что бороться с природной стихией людям пришлось по большей части своими силами, поскольку ни самоуправление, ни оперативные службы не могли одновременно помочь всем.

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