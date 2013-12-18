Другая Рига: Пролетариатские дворики, «красные фонари» и колоритные улицы

Накануне Праздника Риги Русский TVNET рассказывал о необычных и интересных местах, на которые стоит обратить внимание жителям и гостям столицы. День города прошёл, а мы поняли, что не успели рассказать о многом - как оказалось, удивительных вещей рядом с нами намного больше, чем можно предположить, и находящие буквально на расстоянии вытянутой руки. Русский TVNET продолжает рассказывать о секретах, загадках и «фишках» столицы. В сегодняшней нашей подборке - необычные улочки и колоритные дворики. Вы всё еще думаете, что хорошо там, где нас нет?

1. Тихий двор в одном из самых шумных мест столицы

Дворик шириной всего в несколько шагов находится почти в самом центре Старой Риги - недалеко от площади Ливу. Войдя во двор по улице Лайпу, 8 вы сможете скрыться от суеты и на несколько минут насладиться одиночеством, тишиной и спокойствием.

Если прогуляться от станции Торнякалнс до местного кладбища, можно увидеть не только колоритные дворы улицы Фрича Бривземниека, но и рижское деревянное зодчества.

Дом номер 7 - деревянная вилла, в свое время принадлежавшая мэру Риги Джорджу Армистеду.

Здесь всё демократично и просто - в 19 веке в Торнякалнсе жили не аристократы, а ремесленники и пролетариат.

#latvia #riga #tornakalns #fričabrīvzemniekaiela #graffiti #rigailoveyou #underthebridge 🚈 #jesuschrist #streetartriga A post shared by irina kaluznaja (@peace_ira) on Feb 4, 2017 at 9:08am PST

Раз уж вы здесь оказались, можете прогуляться по улице Индрикя, где находится необычный деревянный дом на каменном фундаменте.

3. Деревянная застройка на Кипсале

Деревянные дома на Кипсале - это уникальное наследие, восстановленное в 90-х годах прошлого века.

Одни здания сохранили свой аутентичный облик, другие дополнились современными пристройками, третьи были перевезены из центра Риги для сохранения от полного уничтожения.

Например, дом, который сейчас находится по адресу Баласта дамбис, 60, перевезли из центра Риги. Ещё одна «жемчужина» Кипсалы - австралийский дом с кенгуру на крыше.

Дом по адресу Звейниеку, 5а построен по проекту знаменитого латышского архитектора Эйжена Лаубе.

После ознакомления с деревянной застройкой Кипсалы можно зайти на ужин в известный Fabrikas Restorāns.

A post shared by Анисимова Дина (@dinakachor) on Aug 22, 2017 at 4:15am PDT

A post shared by Polina Chizhevskaya (@polina.chizhevskaya) on Aug 9, 2017 at 4:00am PDT

4. Улица Мурниеку

Улица Мурниеку - ещё один «памятник» застройки пролетарского предместья.

Viena no skaistākajām ielām Rīgā #autumn #walk #husky #vscocam #vsco A post shared by Monta Briņķe (@montasofija) on Oct 3, 2016 at 3:31am PDT

Jau sen kārojās šo nobildēt 📷 Nezinu stāstu par mākslu uz šķūnīša sienas, bet šis ir mans dienas moments! #rigastreetart #riga #streetart #streetsofriga A post shared by Raiva Māla (@raivam) on Feb 24, 2017 at 8:20am PST

Здесь находится одна из ценнейших коллекций рижских деревянных зданий.

A post shared by Marija 🐼 Riga, Latvia (@maryloo_maryloo) on Apr 8, 2017 at 2:30am PDT

Во время прогулки по окрестностям, стоит обратить внимание на скульптуру каменщика и трубочиста.

Mūrnieku ielā joprojām kāds cītīgi strādā, lai būtu silti Ziemassvētki... A post shared by Ieva Micule (@ievamicule) on Dec 18, 2013 at 4:36am PST

Особая аура места сохраняется и на другом конце улицы, где находится неофициальный рижский район «красных фонарей».

5. Улица Темпля

Перенестись во времени можно прогулявшись по улице Темпля, которая находится в Агенскалнсе.

#templaiela #agenskalns A post shared by Alfreds Ulmanis (@freddie225) on Jan 10, 2016 at 2:56am PST

#tempļaiela A post shared by GG (@krispji) on Oct 3, 2016 at 10:29am PDT

Дом номер три гордится своей слегка облупившейся элегантностью, в маленьком частном дворе прячется еще одно очень красивое и отреставрированное деревянное здание, запечатленное в книге о деревянной архитектуре Риги.

Гуляя по непопулярным улочкам Агенскалнса (на популярных, кстати, тоже очень много всего удивительного!), можно пройти по улицам Эрнестинес, Капселю и Лапу.

Ilta-aurinko! #riga #oldhouse A post shared by Katja (@katjars) on Sep 8, 2015 at 9:14am PDT

Yesterday... #riga #pardaugava A post shared by Mufty H. Hasanov (@mufty_h) on Nov 6, 2015 at 7:28am PST

В если дойти до самого начала улицы Лермонтова, можно увидеть деревянный дом, построенный в 1889 году, в котором сейчас находится реабилитационный отдел Рижского психологического и наркологического центра.