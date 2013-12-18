Другая Рига: Пролетариатские дворики, «красные фонари» и колоритные улицы

Накануне Праздника Риги Русский TVNET рассказывал о необычных и интересных местах, на которые стоит обратить внимание жителям и гостям столицы. День города прошёл, а мы поняли, что не успели рассказать о многом - как оказалось, удивительных вещей рядом с нами намного больше, чем можно предположить, и находящие буквально на расстоянии вытянутой руки. Русский TVNET продолжает рассказывать о секретах, загадках и «фишках» столицы. В сегодняшней нашей подборке - необычные улочки и колоритные дворики. Вы всё еще думаете, что хорошо там, где нас нет?
1. Тихий двор в одном из самых шумных мест столицы
Дворик шириной всего в несколько шагов находится почти в самом центре Старой Риги - недалеко от площади Ливу. Войдя во двор по улице Лайпу, 8 вы сможете скрыться от суеты и на несколько минут насладиться одиночеством, тишиной и спокойствием.
2. Не аристократическая Рига - улочки Торнякалнса
Если прогуляться от станции Торнякалнс до местного кладбища, можно увидеть не только колоритные дворы улицы Фрича Бривземниека, но и рижское деревянное зодчества.
Дом номер 7 - деревянная вилла, в свое время принадлежавшая мэру Риги Джорджу Армистеду.
Здесь всё демократично и просто - в 19 веке в Торнякалнсе жили не аристократы, а ремесленники и пролетариат.
Раз уж вы здесь оказались, можете прогуляться по улице Индрикя, где находится необычный деревянный дом на каменном фундаменте.
3. Деревянная застройка на Кипсале
Деревянные дома на Кипсале - это уникальное наследие, восстановленное в 90-х годах прошлого века.
Одни здания сохранили свой аутентичный облик, другие дополнились современными пристройками, третьи были перевезены из центра Риги для сохранения от полного уничтожения.
Например, дом, который сейчас находится по адресу Баласта дамбис, 60, перевезли из центра Риги. Ещё одна «жемчужина» Кипсалы - австралийский дом с кенгуру на крыше.
Дом по адресу Звейниеку, 5а построен по проекту знаменитого латышского архитектора Эйжена Лаубе.
После ознакомления с деревянной застройкой Кипсалы можно зайти на ужин в известный Fabrikas Restorāns.
4. Улица Мурниеку
Улица Мурниеку - ещё один «памятник» застройки пролетарского предместья.
Здесь находится одна из ценнейших коллекций рижских деревянных зданий.
Во время прогулки по окрестностям, стоит обратить внимание на скульптуру каменщика и трубочиста.
Особая аура места сохраняется и на другом конце улицы, где находится неофициальный рижский район «красных фонарей».
5. Улица Темпля
Перенестись во времени можно прогулявшись по улице Темпля, которая находится в Агенскалнсе.
Дом номер три гордится своей слегка облупившейся элегантностью, в маленьком частном дворе прячется еще одно очень красивое и отреставрированное деревянное здание, запечатленное в книге о деревянной архитектуре Риги.
Гуляя по непопулярным улочкам Агенскалнса (на популярных, кстати, тоже очень много всего удивительного!), можно пройти по улицам Эрнестинес, Капселю и Лапу.
В если дойти до самого начала улицы Лермонтова, можно увидеть деревянный дом, построенный в 1889 году, в котором сейчас находится реабилитационный отдел Рижского психологического и наркологического центра.