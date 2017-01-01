Латвийский полицейский о подноготной всей системы: «Мы, мужики, уже не можем содержать семью!»

С 1 сентября рабочее время полицейских на дежурстве сократится с 24 до 12 часов. Изменения коснутся сотрудников двух подразделений — Управления охраны специальных объектов Главного управления полиции порядка (ГУПП), а также в Бюро оперативного управления ГУПП и в дежурных частях. Сами полицейские, однако, едва ли довольны изменениями, сообщает программа Латвийского радио 4 «День за днем».

Как заявил в эфире программы президент Объединенного профсоюза полицейских Агрис Суна, против изменения рабочего времени подписались более трех сотен полицейских, однако начальство Госполиции это проигнорировало.

«Инициатива [исходит] со стороны Госполиции. Как признался начальник Госполиции [Инт Кюзис], э

то его, можно сказать, желание и его ответственность. Никакой диалог ему не нужен был. Нас это очень удивляет.

В Европе по любым вопросам, затрагивающим работу полицейских, происходит социальный диалог.

В нашей стране — как начальники хотят, так и поступают. Как в Северной Корее.

Мы только узнаем, когда уже решение принято. [...] В принципе, все происходит в приказном порядке, несмотря ни на что. 300 человек подписали письмо о том, что это ухудшает им условия труда. Если до сих пор люди с регионов (некоторые даже из Краславы) приезжали в Ригу семь раз в месяц на дежурства, теперь им придется приезжать 14 раз. В два раза больше путь на работу и обратно, работодателю все это нужно будет оплачивать, это чисто математически невыгодно. Но они хотят, и все», — развел руками Суна.

В свою очередь зампредседателя Профсоюза сотрудников Министерства внутренних дел Андрей Мелнакснис в беседе с радиостанцией добавил, что изменения в работе полицейских связаны с рекомендациями Евросоюза.

В целом он относится к этим изменениям положительно.

«Госполиция, как и МВД, была вынуждена менять режим работы на основе европейской регулировки. Это решение было принято в 2011 году, перейти на 12-часовой режим работы. В то время как раз был кризис, и резко уменьшили зарплаты полицейским. Поэтому в тот год профсоюз выступил категорически против изменений.

Было поставлено условие: профсоюз согласится на 12-часовой режим только после повышения зарплаты. [...] С 1 января этого года зарплата была повышена. [...] В принципе, нас эти перемены устраивают, потому что это улучшает здоровье сотрудников», — указал Мелнакснис.

С этим, впрочем, категорически не согласен Агрис Суна.

«Это абсолютно ничего не улучшает. [...] Если бы у наших полицейских были бы такие соцгарантии и зарплаты, как в Германии и Голландии, я был бы согласен хоть на восемь часов.

Потому что там полицейским не нужно работать на двух работах и думать, как прокормить ребенка.

[...] По сути, переход на 12-часовой день — это скрытый запрет на вторую работу.

Если я не способен как работник [полиции] содержать семью, если жена не работает и у меня хотя бы один ребенок — это уже риск коррупции. [...] Раньше было семь смен в месяц. Сейчас будет как минимум 14», — подчеркнул Суна.

По его словам, для полицейского с семьей сегодня стало нормой работа как минимум на двух работах.

«Полицейские работают на второй-третьей работе не потому, что так хотят, а потому что вынуждены содержать семью. Когда наши внутренние службы безопасности проверяли тех, кто официально оформляется работать, я им посоветовал — лучше проверяйте тех, кто не работает на двух работах.

Как он живет? Как он может существовать? Вот как наша страна всех поставила»,

— посетовал глава профсоюза.

Суна также указал на острую нехватку кадров в полиции. Он уверен, что с принятыми Госполицией изменениями эта проблема будет только усугубляться.

«Просто нет людей уже. Если приходит новый призыв,

сильного молодого мужчину уже не увидишь — ни в колледже, нигде.

Можно сказать, эта работа в данный момент интересует только молодых девочек, которым этой зарплаты будет хватать на маникюр, на парикмахера, если мужик будет где-то зарабатывать. А сильный мужчина этой работой заработать на семью не может», — подчеркнул Суна.

Участие в программе также принял участие Сандрис Плаудис, ранее занимавший пост начальника отдела Госполиции по раскрытию тяжких преступлений. Сейчас, выйдя на пенсию, он работает водителем «скорой помощи». «Отработав 27 лет и 20 лет руководя отделом, как-то пенсии не заработал, оказывается, в нашей стране», — иронично отмечает Плаудис. По его наблюдениям, ситуация в медицине сегодня ничем не лучше, чем в Госполиции.

«Абсолютно одинаковая ситуация. Точно так же я вижу молодых докторов,

которых интересует только один вопрос — вы-жи-ва-ни-я.

Они согласны работать, хорошие ребята,

но они хотят выжить, им неинтересны ваши европейские «регулы».

Если им сделать 12-часовой день, они не смогут прокормить семью. Государство практически заставляет их убегать из нашей страны. Если у нас такая цель — прогнать всех молодых, то можно продолжать в том же духе. [...]

Какая Европа? Мы до нее так далеко, как до Луны. Доктора согласны в любые страны уезжать, даже в Россию. Даже в России больше платят! Парень один хочет уехать в Калининград, говорит, там нормальные условия и хорошая зарплата», — заключил Плаудис.