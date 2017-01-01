Учителя, второгодники и нацменьшинства: Школы Риги в инфографиках

Каков возраст латвийских педагогов, преподающих в столичных школах? В каком районе находится больше всего школ нацменьшинств? Оставляют ли первоклассников на второй год, и если да, сколько в нашем городе таких бедолаг? Если вы прямо сейчас ждёте своё чадо со школьной линейки или хотите скоротать время во время классного часа своего первоклассника или просто сидите в офисе, вспоминая школьные годы, предлагаем вашему вниманию несколько занимательных инфографиков о рижских школах, педагогах и учениках!