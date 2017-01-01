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Улица Бривибас встала в пробках

Русский TVNET
Фото: Ieva Makare/LETA

Вечером в четверг на улице Бривибас в Риге образовались значительные пробки, в которых стоит и большое количество общественного транспорта - автобусов и троллейбусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Как рассказал представитель «Rīgas satiksme» Виктор Закис, общественный транспорт отстает от графика примерно на час.

«Аварий на улице Бривибас не зарегистрировано, поэтому пробки, вероятно, связаны с двумя причинами - с ремонтом улиц, а также с тем, что в связи с приближающимся 1 сентября на улицы выехало больше частного транспорта», - сказал он.

Rīgas satiksme Рига
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