Улица Бривибас встала в пробках

Вечером в четверг на улице Бривибас в Риге образовались значительные пробки, в которых стоит и большое количество общественного транспорта - автобусов и троллейбусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Как рассказал представитель «Rīgas satiksme» Виктор Закис, общественный транспорт отстает от графика примерно на час.

«Аварий на улице Бривибас не зарегистрировано, поэтому пробки, вероятно, связаны с двумя причинами - с ремонтом улиц, а также с тем, что в связи с приближающимся 1 сентября на улицы выехало больше частного транспорта», - сказал он.