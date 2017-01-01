За ручку с одноклассником и контактный зоопарк: 1 сентября глазами первоклассницы

Первый день в школе - волнительное событие не только для новоиспеченных школьников, но и для их родителей! Знакомство с классным руководителем, одноклассниками, торжественная линейка, белые банты, собранный ранец... Юная рижанка Лиза, для которой в эту пятницу прозвенел первый в её жизни звонок, рассказала Русскому TVNET о том, как прошло её 1 сентября. Получился настоящий репортаж!
7:00
Я проснулась с трудом - ночью плохо спала, волновалась. Сразу же завтрак - кукурузная каша. Пока завтракала, мама делала мне прическу. После завтрака быстро чистить зубы и одеваться, одежду мы приготовили еще с вечера.
Перед выходом в школу я попрощалась со своим попугаем!
7:50
Вышли из дома и идём на остановку, родители объяснили - пробок в это время нет, поэтому в школу мы приехали вовремя - к 8:30. Ура!
Родители оставили нас готовиться к линейке, а сами ушли на стадион.
9:00
Мы вышли на улицу, за это время уже успели познакомиться с другими ребятами. Я сижу за партой с девочкой Лизой. Лиза сидит в Лизой!
На улицу я вышла за ручку с одноклассником Никитой. На стадионе нас встретили 12-классники, мне достался мальчик со смешными «косичками» на голове, с ними вышли на линейку, послушали торжественную речь, гимн Латвии.
Я рассказала перед всеми стишок, 12-классники подарили нам школьные значки.
10:00
Вернулись в школу и пошли в актовый зал. Там мы познакомились с учителями, с учителем латышского говорили по-латышски, пели с учительницей по музыке, отгадывали загадки. Особенно запомнился завуч нашей начальной школы - очень веселый дяденька!
11:00
Нас отпустили по классам, потому что многие мои одноклассники уже клевали носами.
В классе было интереснее - нам подарили медали первоклассника, памятные дипломы и открытки.
Перекусила печеньками и поехали домой. Очень довольная своим новым статусом первоклассника!
Дома будет обед и, надеюсь, потом мы куда-то направимся дальше.
12:00
Немного отдохнула дома, поела супа, посмотрела мультики.
14:00
За нами заехал друг родителей на большой машине и мы поехали в зоопарк «Ракши». Ехать было примерно час, перекусила печеньками и бананом, по дороге мне купили вкусное мороженое.
15:30
Приехали в зоопарк, купили билеты и корма для животных. Было очень круто, правда сначала мне было немного страшно подходить к животным, зато потом мы ходили, кормили, гладили, обнимались, фоткались больше двух часов. Воняло!
17:00
Мы поехали обратно и я заснула, когда проснулась, были уже рядом с Ригой.
19:30
Пришли домой в 19:30, отдохнули, поиграла с Лего, позвонила бабушке-дедушке - поделилась с ними своими впечатлениями от первого школьного дня!
20:00
На ужин была моя любимая картошка фри с курицей! А после - очень вкусный праздничный торт! Объедение!
21:00
Лего, мультики на «ютубе», душ, спать! С нетерпением жду понедельник, когда нужно будет идти в школу!