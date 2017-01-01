Афиша на выходные: поэзия, авангардная музыка, AHHAA и спорт

Главные события выходных - культурный форум «Белая ночь» и Рижский Международный кинофестиваль, но и кроме них можно выбрать себе отдых по душе. Будут и детские мероприятия, и концерты, и спортивные забеги, и даже поэзия на русском на сцене Большой Гильдии.

«Играем в Дюймовочку» - интерактивный спектакль для малышей

Однажды неутомимая выдумщица кукла Майя и Ученый Кот нашли на старом чердаке старую книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но не успел он прочесть и нескольких строк, как Майя сказала: «Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтоб можно было играть!». И тут начались настоящие чудеса. А все потому, что самая волшебная сила на свете - воображение. Стоит только захотеть, и чердак превратится в сказочный замок, старый абажур станет цветком, а любой из нас - сказочным героем. Стоит только на минуту закрыть глаза и представить себе...

Когда: 9 сентября в 13:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69

Цена: 5 евро

«Ночь изобретений» научного центра «AHHAA»

Научный центр «AHHAA» на площади возле ТЦ Origo предлагает посетить творческие мастерские, где каждый сможет не только узнать много новых, интересных вещей, связанных с наукой, но и самостоятельно выполнить различные увлекательные задания, например, зажечь «лавовую лампу», самому изготовить LED светильники и др. В свою очередь в 20.00, 22.00 и 24.00 всех приглашают на особое созданное научным центром шоу, в рамках которого зрителей восхитят различными интересными трюками.

Когда: 9 сентября с 18:00

Где: возле ТЦ Origo

Цена: бесплатно

KIDS WEEKEND: «Косичка и Бессоня»

Латвийская премьера короткометражки «Косичка и Бессоня» – анимационного фильма режиссёра Эдмунда Янсонса и студии «AtomArt»! Во время сеанса также будет показана новая работа аниматора Нила Скапанса для детей – «Наша бабуля клёвая!»

Когда: 9 сентября в 11:00

Где: Kino Splendid Palace, Большой зал, ул. Элизабетес, 61

Цена: 3 - 10 евро

Наблюдаем за птицами

Рижская группа Латвийского общества орнитологии начинает проект «Познакомься с летающими соседями на Даугавгриве», в рамках которого пройдут интересные экскурсии и практические мастерские.

Первое мероприятие проекта — экскурсия по Даугавгриве. В ходе осенней прогулки по заповеднику, дюнам можно будет наблюдать за птицами и узнать о них что-то новое. Также внимание будет уделено другим обитателям заповедной зоны. Участникам экскурсии покажут птичьи гнезда, проведут викторины, научат наблюдать за птицами.

Когда: 9 сентября в 9:00

Где: Даугавгрива, встреча у автостоянки на аллее В. Пикуля (перед пешеходной дорожкой к морю)

Цена: бесплатно

Научное шоу «Умная Рига. Палеонтология»

Проект «Умная Рига» представляет новое шоу «Палеонтология». Большое палеонтологическое приключение начинается с неприметного музейного экспоната — фрагмента кости с неясной этикеткой. Кропотливо собирая улики, участники программы начинают постепенно раскручивать сюжет и узнавать все больше ошеломляющих фактов о таинственном животном.

Когда: 9-10 сентября

Где: Рига, Ул. Ломоносова, 1, корпус 7

Цена: 27 евро

Пингвины Гумбольдта и Дженту

До конца сентября в Доме фламинго в Рижском зоопарке гостят пингвины, прибывшие в нашу столицу на карантин по пути в Китай. В этом году гостями зоопарка стали 18 пингвинов Гумбольдта и два пингвина Дженту из разных европейских зоопарков.

Когда: до 30 сентября

Где: Рижский зоопарк, пр. Межа, 1

Цена: стоимость входного билета в зоопарк

FOTO: Скриншот видео

Поэзия Ах Астаховой

В пятницу в Большой Гильдии состоится поэтический вечер Ирины Астаховой, известной под псевдонимом Ах Астахова. Это одна из ведущих российских поэтесс. За её плечами несколько сборников стихов и выступления с полными залами по всей России и странам СНГ. Лирика Ах Астаховой - лёгкая и одновременно удручающая, простая и глубокая, жизнерадостная и печальная. В Риге Ирина представит свой новый сборник «Карманная планета» и прочтёт полюбившиеся публике стихи.

Когда: 8 сентября в 20:00

Где: Рига, Большая Гильдия

Дзинтари закрывает летний сезон

В самом популярном концертном зале лета завершается сезон. Летний. На сцену выйдут группа «Autobuss debesīs» и камерный оркестр «Sinfonietta Rīga». Вместе они исполнят самые красивые мелодии Иманта Калниньша.

Когда: 9 сентября в 19:00

Где: Юрмала, к/з Дзинтари

Виктор Лапчонок отмечает 70-летие

Несмотря на закрытие сезона накануне, в воскресенье в большом зале к/з Дзинтари состоится еще один концерт. Известный латвийский исполнитель Виктор Лапчонок отметит свое 70-летие. Конечно же, будет много песен Раймонда Паулса.

Когда: 10 сентября в 19:00

Где: Юрмала, к/з Дзинтари

FOTO: LETA

Рижская ночь спорта

В субботу, 9 сентября, с 16.00 до 24.00 в Риге пройдет традиционная «Рижская ночь спорта». Главными местами проведения мероприятия станут набережная 11 Ноября и площадь около Музея оккупации.

Открытие «Рижской ночи спорта» состоится в 16.00 на набережной 11 Ноября. Участники зон «Живи здорово» и Sporta Expo будут ждать рижан и гостей города, чтобы рассказать о новинках, актуальных событиях в сфере здорового образа жизни, а также привлечь к участию в соревнованиях, гарантирующих хороший отдых, веселье на любой вкус, интерес и возраст.

С 16.00 до 22.00 впервые в Риге пройдут международные соревнования дронов. На площади около Музея оккупации соберутся десять участников из Латвии и Эстонии. В свою очередь на набережной 11 Ноября пойдут любительские бои на ринге Betsafe, один супербой, и еще один – в тяжелом весе. Между боями свои навыки будут демонстрировать члены боксерского клуба Golden Glory, Балтийского клуба каратэ и кикбоксеры.

На площади около Музея оккупации состоится супер-финал четырнадцатого сезона чемпионата латвийских силачей Betsafe. Здесь будет царить напряжение, сильные эмоции и острая конкурентная борьба, в ходе которой будет определен силач 2017 года.

Планируются и другие мероприятия, которые предложат десятки разных спортивных федераций, спортивные организации и союзы, например, Латвийский союз альпинистов, Волейбольная школа Ингуны Минусы, A.R. Sporta studija и др. Посетители мероприятия смогут попробовать себя в стрельбе из лука, побоксировать с профессиональными тренерами, поиграть в волейбол, позаниматься с радиоуправляемыми автомобилями и принять участие в разных спортивных мероприятиях. Также будет обустроена зона безопасности Latvijas Dzelzceļš «Слушай, смотри, живи». При помощи специального симулятора можно будет проверить скорость своей реакции.

Во время «Рижской ночи спорта» участники мероприятия смогут принять участие в различных конкурсах с возможностью получить приз. Мероприятие завершится в 24.00, когда эстафета перейдет к организаторам We Run Riga, которые в 22.00 недалеко от Каменного моста на линии старта будут ждать участников забега на пятикилометровой дистанции.

Когда: 9 сентября в 16:00

Где: Рига, Набережная 11 ноября

Забег We Run Riga

В ближайшие субботу и воскресенье в Риге пройдет традиционный забег We Run Riga, принять участите в котором может любой желающий.

Так, в 22 часа в субботу начнется забег на 5 километров, который возглавит певица Амината, а в воскресенье уже с самого утра будет дан старт забега на 10 километров. Кроме того, состоятся детский и семейный забеги, а также полумарафон.

Зарегистрироваться на участие можно здесь: http://werunriga.lv

Когда: 9 сентяря в 16:00 и 10 сентября в 10:00

Где: Рига, набережная 11 ноября

Чемпионат по верховой езде

В спортивном центре «Клейсти» пройдет Рижский открытый чемпионат и молодежные соревнования по верховой езде. 9 сентября состоятся тренировочные выезды, а 10 числа – преодоление препятствий.

Рижский чемпионат по преодолению препятствий пройдет с высотой барьеров до 130 см и одним прыжком через препятствие на время. В этом соревновании нет возрастных ограничений. В молодежных соревнованиях запланированы три маршрута для детей до 16 лет, в том числе для наездников пони первой и второй группы. Также будут маршруты для детей до 18 детей и молодежи до 21 года.

Когда: 9 и 10 сентября в 10:00

Где: Спортивный центр «Клейсти»

Цена: Бесплатно

Футбол. Высшая лига SynotTip

FK METTA/LU - FK LIEPĀJA

Когда: 9 сентября в 17:00

Где: Стадион рижской школы Ханзас

Цена: 1 - 4 евро

RFS - FK Jelgava

Когда: 10 сентября в 17:00

Где: Стадион Аркадия

Цена: 3 евро

Spartaks Jūrmala - FK Ventspils

Когда: 9 сентбря в 15:00

Где: Юрмальский городской стадион «Слока»

Чемпионат Риги по гандболу

В эту субботу в помещениях Рижской начальной школы народного искусства О. Калпака состоятся финальные матчи чемпионата Риги по гандболу. В 13:00 пройдет матч за третье место, где встретятся команды HK Ogre/Miandum и ASK/LSPA, а в 15:00 пройдет финал с участием Celtnieks Rīga и Dobeles Tenax.

Когда: 9 сентября в 13:00

Где: Рижская начальная школа народного искусства О. Калпака

FOTO: LETA

Авангардный «Лес звуков» на «Белой ночи»

Авангардную музыку можно будет послушать в рамках культурного фестиваля «Белая ночь» в Риге. Это будет пятичасовая концертная программа, освещающая актуальные эксперименты различных музыкальных субкультур, включая электроакустическую музыку, дарк-техно, минимализм, свободную импровизацию и современную музыку; не будут забыты и аудиовизуальные представления.

Участники концертной программы:

21.00 Нидерландский звуковой художник и композитор электронной музыки Томас Анкерсмит (Thomas Ankersmit) выступит со своим новым произведением в жанре пространственной музыки «Infra»

21.50 Живущая в Норвегии композитор электроакустической музыки Наташа Барретт (Natasha Barrett) выступит с программой акустиматической музыки

23.10 Концерт польского композитора и артистки Анна Зарадни (Anna Zaradny) будет основан на материале популярного альбома «Go Go Theurgy», созданного под влиянием краут-рока и минимализма, но при этом обладающего мощным и громким звучанием

00.10 Французский мастер свободной импровизации и шумовой музыки, гитарист Жюльен Депре (Julien Desprez) выступит со светозвуковым представлением «Acapulco Redux»

01.00 Шведский продюсер темной ритмичной музыки Варг (Varg), музыка которого издается известными скандинавскими музыкальными издательствами Posh Isolation и Northern Electronics

Когда: 9 сентября в 21:00

Где: Рига, Концертный зал Ave Sol, ул. Цитаделес, 7

«Quest Pistols» снова вместе

Бывшие участники и создатели «Quest Pistols» наконец-то снова вместе. Недавно оставившие «пистолетов», Антон Савлепов и Никита Горюк, а также Константин Боровский, который покинул мега-популярный коллектив несколько лет назад, объединились для участия в новой группе с горячим названием «АГОНЬ». Восстановив оригинальный пламенный состав, они намерены открыть огонь на поражение и атаковать ваши чувства.

Когда: 9 сентября

Где: клуб First