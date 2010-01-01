Наши латвийские Русаковы: Игорь и Оксана едут вокруг света за 10 долларов в день

Объехать 33 страны за полтора года на попутках, потратив не больше 10 долларов в день. Это не фантастика, а план двух отчаянных путешественников из Риги — супругов Игоря и Оксаны Русаковых. О том, как они собираются исполнять свою мечту, Игорь и Оксана прямо перед поездкой рассказали программе Латвийского радио 4 «Домская площадь».

По словам путешественников, идея объездить мир автостопом у них возникла два года назад.

«В 2015 году мы впервые решили отправиться автостопом в Польшу. Тогда мы думали, что это, скорее всего, нереально, но решили попробовать. И буквально через каких-то семь-восемь часов мы уже были в Польше в нужном нам месте. События начали развиваться, и мы поняли: да, путешествовать автостопом возможно. Наши друзья, с которыми мы познакомились в Польше, тоже отправлялись в кругосветное путешествие. И как-то раз мы приняли их у нас в гостях, и они поделились вот этой идеей, как они это будут делать. И для нас в тот момент это показалось совершенно нереальным и невозможным», — признается Игорь.

FOTO: LR4

Скептически к идее друзей тогда отнеслась и его супруга. Но потом стало ясно, что нет ничего невозможного.

«Мы думали, на такое решаются только сумасшедшие люди. Но мы услышали их идею и стали наблюдать за ними в «Фейсбуке», и у них все получается. [...] Стали думать — а мы бы так могли?

И со временем мы поняли, что да. Мы хотим и мы готовы»,

— говорит Оксана.

В путь супруги отправились 1 сентября.

«Четкий план есть до февраля 2018 года. Мы вообще из тех людей, которые любят все планировать и предусматривать. [...] Сегодня мы должны быть уже в Нарве, в Эстонии, и завтра пересечем уже границу с Россией», — рассказывает Оксана.

На вопрос, действительно ли возможно в день обходится всего лишь десятью долларами (примерно восемь с половиной евро), Игорь отвечает утвердительно.

«Да, это реально, потому что основные затраты будут на еду.

Так как передвигаться мы планируем только автостопом, это будет бесплатно.

Проживать мы тоже планируем бесплатно, используя некий сервис. [...] Мы посчитали, что десяти долларов в день для нас в принципе будет достаточно», — говорит Игорь.