Дело «Latvijas Tilti»: 5000 евро в коробке с коньяком и швейцарские часы в подарок

Суд города Клайпеда в сентябре продолжит рассматривать дело, в котором бывший руководитель предприятия «Latvijas Tilti» Геннадий Камкалов обвиняется в даче взятки должностному лицу Клайпедского порта. Передача латвийского телевидения «de facto» выяснила, что в обвинении в качестве взятки упоминаются дорогие швейцарские часы, а также вложенные в коробку из-под коньяка 5000 евро наличными.

В июне прошлого года KNAB сообщили о двух криминальных процессах, начатых в сотрудничестве с литовскими коллегами. Дела были связаны с предприятиями «Latvijas Tilti» холдинга «LNK Group» и «LNK Industries», и взяточничестве в Клайпедском порту и в Департаменте сообщения Рижской думы.

В рамках дела, связанного с закупкой Департамента сообщения Рижской думы, в Латвии было проведено более 20 обысков и задержано шесть человек. Изъяты деньги и компьютерная техника на сумму более 300 тыс. евро. В Латвии процесс начат о злоупотреблениях служебным положением, служебном подлоге и взяточничестве.

В Литве были задержаны руководитель акционерного общества «Latvijas Tilti» Геннадий Камкалов и директор по инфраструктуре Клайпедского порта Гедимин Зумар. В свою очередь в Латвии был задержан руководитель отдела строительными работами Департамента сообщения Рижской думы Угис Брожа.

Задержания в Латвии были связаны со вспомогательными работами по реновации Островного моста для реализации которых на сумму в полтора миллиона евро было выбрано предприятие холдинга LNK. Два года назад Департамент дорожного движения Рижской думы объявил закупку «Строительные работы по комплексу островного моста». В то время, например, надо было заменить тротуар, покрытие и построить съезд для колясок на Закюсала. Участвовали 5 претендентов, среди которых победили AS «LNK Industries», так как предложили кротчайший срок - 14 дней.

Были ли работы закончены вовремя, выяснить так и не удалось.

Начатый в Литве процесс уже летом был передан в суд. В сентябре пройдет еще 4 заседания. Согласно обвинению, бывший руководитель предприятия «Latvijas Tilti» Геннадий Камкалов подарил директору по инфраструктуре Клайпедского порта Гедимину Зумару швейцарские часы «Ulysse Nardin», стоимостью более 5000 евро. А спустя несколько месяцев Камкалов преподнес Зумару коробку из-под коньяка, в которой лежали 5000 евро наличными. В тот же день оба были задержаны.

Доказать то, что Зумар обеспечил победу «Latvijas Tilts» в конкретных закупках Клайпедского порта, следователям не удалось. Тем не менее, по словам прокурора,

взятка была дана, чтобы представителям «Latvijas Tiltis» было легче работать в Клайпеде.

Холдинг LNK, дочерней компанией которого является Latvijas Tilti, от Камкалова быстро отмежевался — он потерял пост в правлении, а глава предприятия Александр Милов пообещал провести в Latvijas Tilti внутренний аудит.

Однако, считает обвинение, есть повод усомниться, что в LNK о действиях Камкалова ничего не знали. Последний регулярно созванивался с сыном руководителя — Вадимом Миловым, который в холдинге также является замглавы председателя совета. Оба говорили достаточно уклончиво, отметил Велутис.

«Никто из них в телефонном разговоре не сказал: «Все OK, я дал взятку, он ее взял и пообещал сделать то и то!» Такого разговора не было. Однако была какая-то активность, например, Камкалов встретился с Зумаром для переговоров, а после отчитался об этом господину Милову. Конечно, эти разговоры проходили в конспиративном формате: «все гладко», «все будет хорошо», «есть гарантии» и т.д.» - говорит прокурор Вилутис.

Прокурор намерен доказать в суде, что Камкалов действовал в интересах компании, а не своих личных. Об этом может свидетельствовать и то, что 5175 евро за швейцарские часы, которые Камкаков вручил Зумару, как личный подарок, в одном из столичных магазинов оплатила компания «Latvijas Tilti» утверждает обвинение. «У нас есть все необходимые документы, которые могут подтвердить, когда, для каких целей и как эти часы Ulysse Nardin купили. За эти часы заплатили со счета Latvijas Tilti. Это была не частная вещь, которую Камкалов мог купить за свои деньги.

Нет, она куплена за деньги Latvijas Tilti и прошлп по бухгалтерии Latvijas Tilti»,

— пояснил прокурор.

На вопрос о часах, которые купило Latvijas Tilti, представитель LNK Крист Лиешкалнс отреагировал остро: «Включенное в вопрос утверждение о фактах не соответствует истинным обстоятельствам дела. И выяснением истинных обстоятельств в данный момент занимается литовский суд. До окончания судопроизводства более детальных комментариев об обстоятельствах дела не будет».

Хотя литовское законодательство позволяет обращаться в суд и против юридических лиц, прокурор решил этого не делать. С его точки зрения, не собрали достаточно серьезных доказательств того, что Latvijas Tilti как компания была напрямую заинтересована во взятке.

При этом латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией продолжает расследовать дело о ремонте рижского Островного моста — работы осуществляли фирмы, входящие в холдинг LNK Group. В данный момент в деле фигурирует по меньшей мере 13 имен: подозреваемых — шестеро, против еще семерых начаты уголовные процессы. Среди статей — мошенничество в крупном объеме, подделка бухгалтерских документов, злоупотребление служебным положением, взяточничество и так далее.