С четверга, 7 сентября, в Латвии можно будет рассчитываться за покупки с помощью мобильного телефона, сообщили агентству ЛЕТА в банке «Citadele».

Такая возможность в Латвии будет предложена впервые в странах Балтии.

Платежи с помощью мобильного телефона с 7 сентября будут доступны пользователям телефонов с операционной системой «Android» («Samsung», HTC, «Huawei» и др.). Поначалу услуга мобильных платежей будет доступна пользователям банковских карт «Mastercard».

Пользователям телефонов с другими операционными системами банк «Citadele» предложит альтернативные решения мобильных платежей - браслеты и наклейки с технологией NFC (near-field communication).

С помощью мобильного телефона можно будет оплачивать покупки на сумму свыше 10 евро.

Подробнее о новой услуге банк «Citadele» проинформирует на пресс-конференции 7 сентября.

По сумме активов в конце марта 2017 года банк «Citadele» занимал 6-е место среди латвийских банков.