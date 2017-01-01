Беженцы и комфорт европейцев: что нам врут про интеграцию и ее перспективы?

Европейская солидарность или комфорт и безопасность своего собственного населения? Чем нынешний Евросоюз похож на Советский Союз накануне распада? Чему учит история античности и чего ждать от новой волны беженцев, которые неизбежно появятся в Латвии? Об этом - в продолжении беседы журналиста русского TVNET с профессором ЛУ востоковедом Леоном Тайвансом.

- Вы говорили, что у каждой страны есть право и не принять у себя беженцев, защищая свой образ жизни. А как же тогда принцип европейской солидарности? Несколько европейских государств, членов ЕС, пытались ведь выступить против. Например, Польша... А Венгрия и Словения даже подали иски в европейский суд против решения ЕС, обязывавшего их принять беженцев — и ничего не добились...

- Значит, надо Евросоюзу пересматривать принцип европейской солидарности по каким-то пунктам. Вы поймите, что не так давно - года три примерно тому назад -

в Скандинавии были опубликованы карты Евросоюза, на которых отмечены страны, безопасные для туризма. И как вы думаете, какие это оказались пять стран? Это страны Балтии, все три, и это Польша, и это Чехия. Все!..

Остальные подвержены угрозам. И это ответ на ваш вопрос: мол, осторожно, осторожно... Про то, что МИД предупреждает и рекомендует избегать многолюдных мест.

Мы сейчас сталкиваемся с тем, что было на закате советского периода, когда врали во всем - и в газетах врали и люди один другому тоже врали. В Европейском союзе сейчас вранье так же распространено, как было тогда. Врут, например, об интеграции.

И только когда где-то террор произошел - в Бельгии, во Франции - тогда только заговорили, что есть,

оказывается, уже целые города или кварталы в городах, по которым белому человеку нельзя ходить - опасно!.. Понимаете, говорят об интеграции, а на самом деле образовываются анклавы. И история ведь уже знает, как это происходит.

Не хочется повторяться, я об этом уже говорил, может быть, только не для русской аудитории.

Ведь как появилась современная Турция? Это же бывшая Греция - с 1000 года начинается проникновение тюркских племен в Малую Азию и мало помалу кочевники занимают места, где греки-земледельцы не обитали.

Это горные районы, пустующие районы высокогорья, и там образовывались такие карманы тюркские. Потом уже они начинают занимать и города, образуя и там карманы, и туда не мог соваться ни византийский сборщик налогов, ни византийская полиция, не говоря уж о простых людях. Мало-помалу эти карманы разрастались, на окраинах ассимилируя греческое население, а кочевников все прибывало и прибывало...

В итоге мы имеем Турцию. А ведь посмотрите исторически все эти места — отсюда и апостол Павел, и более древние великие греческие мыслители и врачи. Где они жили? Да на территориях современной Турции, а ведь все они были греки!.. Абсолютно то же самое происходит и в современной Европе - только там не тюркское население, или только частично тюркское - там арабы, тюрки (или те же турки), берберы из северной Африки. И эта публика сейчас уже образовывает такие же карманы, которые растут, и которые чему-то мало-помалу научаются...

Не забудем, что и в Римской империи тоже когда-то был классический латинский язык, потом уже там появляются варвары, которые, выучив латинский язык, говорят уже на варварском латинском языке, на вульгате – это средневековый латинский язык. И мало-помалу, лет уже через пятьсот из этого какая-то культура создавалась в монастырях… И уже почти тысяча лет прошла, пока что-то было создано соизмеримое с античной цивилизацией. Да, они тоже сделаются европейцами и будут культурными людьми... Но для этого потребуются столетия.

- А что делать в этой ситуации сейчас? Ваш прогноз очень уж долговременный - на тысячелетие... А что нам в ближайшее время грозит?.. Вот Латвия согласилась на 531 беженца - два года назад было так много разговоров, дискуссий, тревог и обсужданий... А сейчас что? Не слышим ничего о них. Это потому что это мало?..

- Нет это не мало. Ведь чтобы людей обманывать, нам предлагают считать, число прибывших беженцев в процентах к общему населению. Но нужно-то считать - к населению мегаполиса!.. Потому что беженцы - это хрестоматийно известно уже - они селятся только в мегаполисах, в крупнейших городах, а в маленьких городах нет их. Почему? Потому что имеется ряд экономических предпосылок - столицы ближе к деньгам, ближе к инстанциям, где можно трясти их, требуя себе различные пособия - но это уже другой рассказ... Факт то, что в Латвии вариант такой только один - это Рига, в другом месте их не будет. Политика делается в Риге.

У нас беженцы уже есть из Сирии, Эритреи, Афганистана, из Ирака - из разных мест... Это люди, которые говорят на разных языках. Что их объединяет? Только одно - религия.

И мы видим, что их совокупные требования в Европе это именно религиозные требования. Они требуют религиозного образования для детей, то есть остаются принадлежащими к своей исламской цивилизации. Они требуют зарплаты для своих настоятелей мечетей, они требуют помещения для мечетей и того, чтобы мечети были общественными зданиями - как церкви, как дома культуры, а это особый статус, отсутствие налогов и так далее. Они требуют также расслабленного режима работы в месяц Рамадан, когда они постятся и не могут в полную силу работать. Они требуют пятикратного перерыва для молитвы и чтобы в магазинах была халяльная пища - мясо по ритуалу убиенных животных…

Все это означает одно: утверждается другая цивилизация, которая не смешивается с нашей. Почему в Европе к этому относятся благостно и благожелательно? Из совершенно ложных посылов. Из предположения, что религия умирает, что это дело индивидуального выбора, что-то подобное собиранию почтовых марок, что не имеет общественного значения.

- Часто звучит такое мнение, отчасти обывательское, что, мол, не надо было никому в дела Ближнего Востока вообще соваться: пусть бы они там сами разбирались… Говорят: не надо было ни Советскому Союзу ввязываться в Афганистан, ни Америке, ни России…

- Оно не совсем обывательское, это мнение... Контакты неизбежны и всегда они были, всегда путешествовали - и арабы путешествовали, и португальцы…

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- Имеется в виду вооруженное вмешательство, попытки решать вопросы силой...

- Понимаете, всякое движение населения связано с использованием силы, это неизбежно: местное население защищается от пришлого населения, а пришлое, чтобы пробить себе дорогу, использует силу. Исторически так было.

Мирное проникновение бывает, но оно было и будет, когда движутся индивиды, и это очень медленный процесс, постепенный и не зловредный. А когда движутся массы народа, люди вынуждены защищаться.

Все же видели, все были свидетелями, как в предшествующие года люди с Ближнего Востока толпами двигались в Европу.

- Да!.. Это выглядело просто страшно. Причем колоннами вглубь Европы шли не беженцы в нашем понимании — то есть не женщины, старики и дети, шли мужчины очень даже боеспособного и работоспособного возраста…

- Это был просто апокалипсис был какой-то!.. Естественно, что люди защищаются. Потому что если бы была у них такая возможность, эти люди захватили бы оружие и шли бы с оружием, или это приняло бы какую-то иную организационную форму. Эти беженцы появились в результате мафиозных действий. Абсолютное их большинство купили, так сказать, путевки, одного направления у туристических агентств.

Специалисты называют цифры: около тысячи туристических агентств было, которые специализировались на таких поездках - автобусом, поездом, самолетом…

Они подкупали пограничников, находили слабые места в ограждениях плохо охраняемых границ. И это все делалось с территории Турции, поэтому с Турцией сейчас разговор и ведется. Дело ведь не в том, что через Турцию идут эти люди...Турецкие фирмы это организовывали, в этом был их черный бизнес. Сейчас, конечно, прикрыли такие фирмы. Но если им снова разрешат действовать, то все пойдет как было. Поэтому все очень зыбко, все держится на волоске… Конечно, политики сейчас пытаются что-то сделать, что-то там крутится - вертится. Но в основе основ, я думаю, все-таки абсолютно неправильная идеологическая установка.

- Неправильная установка - чья? Европейского Союза? Вы имеете в виду ту же Германию и других?

- Европейский Союз - это вообще совершенно христианский проект. Такие, как Шуман… Не знаю уж, провозглашен ли уже Роберт Шуман святым католической церковью, но разговор об этом шел…

Понимаете,

после христианства осталась эта открытость ко всем. В богословии это называется инклюзивная этика.

То есть в этическую систему включаются все люди - любой, независимо от этнического происхождения, будь он чернокожий, араб или японец, рассматривается как ближний.

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- Интернационализм тем же подходом руководствовался…

- Да, молодой Маркс тоже христианской этикой руководствовался, и его первые работы пронизаны христианским состраданием, например, к работягам, которых капиталисты эксплуатировали.

Но вернемся к позиции Евросоюза, которая распространяет жалость к ближнему и сострадание на всех людей. Конечно, это положительное качество. Но я думаю, что оно должно оставаться в церковной ограде.

А когда мы говорим о государстве - о защите нас, своего населения, то надо понимать, что защитить нас надо также и от иноплеменников. Это неизбежно если мы не хотим потерять все, что у нас есть. Но Европейский Союз этого не делает.

- А почему в Германии созданы такие благоприятные условия для беженцев? И в Швеции ведь — тоже?..

- В Швеции тоже очень все непросто, все примеры мы не можем разобрать. Так что давайте о Германии поговорим. Во-первых, госпожа Меркель — она дочка пастора, и в ней живы все христианские установки, усвоенные в семье, сострадание и так далее. Но есть и другая сторона проблемы.

Германия ведь в отличие от других стран много всего производит. Сейчас промышленное производство, главным образом, развивается в Азии, и та же Америка не так много уже производит. Но в Германии еще производят довольно много, и им нужна рабочая сила.

Потому из первой волны мигрантов немцы принимали довольно много, это второй уже эшелон к нам пойдет.

В первой волне мигрантов были люди довольно образованные, в основном, это были сирийцы. А в Сирии с 60-х годов при помощи Советского Союза было налажено очень приличное образование за государственный счет, поэтому сирийцы из ближневосточных арабов наиболее образованные. И первый эшелон отправившихся в Германию - это люди и образованные, и имущие, которые продали свои квартиры, свои машины, свое имущество и купили эти путевки.

Они набили карманы деньгами и поехали в Германию. Эта публика в течении уже одного поколения сможет адаптироваться к местной жизни и будет работать в Германии.

- В студенческие времена я училась в университете вместе с сирийцами, и это были образованные и интеллигентные ребята.

- Да. Ведь кто такие по происхождению сирийцы - отчасти это греки, отчасти итальянцы и французы. Особенно если брать Ливан - это же потомки крестоносцев, часть людей там и сегодня носит итальянские и французские фамилии. Кто такой наш Абу Мери, например? У него в предках и христиане, и мусульмане, и родословная очень интересная, восходит она, вероятно, к итальянско-французскому происхождению. Такую публику немцы смогли принять и абсорбировать. Потом уже пойдут выходцы из Эритреи, из других стран Африки - и это уже другая история.

Сайт ЛУ, возможности обучения для будущих специалистов

- Вы имеете в виду следующие волны миграции?

- В Латвии уже сейчас есть выходцы из Эритреи, Сирии, Афганистана. Есть парикмахер, повар, электрик — и наши очень гордятся, что взяли специалистов!..

К нам уже идет второй эшелон, который в Германию не пошел. Да и Германия теперь тоже закрыла прием новых беженцев. Ведь сейчас пойдет деклассированная публика - десять лет уже, как война идет.

Я еще помню, как после Второй мировой войны и до середины 50-х годов никак не могли расхлебаться с деклассированными людьми, которые привыкли жить с с оружием в руках, ничего не делать, вести походный образ жизни, который затягивает. Они потом еще долго скитались по лесам, где-то насилием занимались, отнимали у мирного населения продукты, шарили по населенным пунктам… Гигантская проблема была!.. Об этом сейчас не пишут.

- Мне об этом рассказывал отец, вспоминая, насколько небезопасны были в Латвии послевоенные леса, когда ни о каком сборе грибов-ягод горожане не помышляли…

- Причем речь здесь не идет о партизанах, а просто о деклассированных людях, которых все боялись. Проблема такого рода была и в других воевавших странах. Например, на Филиппинах, где тоже была масса людей, привыкших жить с оружием в руках и ничего больше не умевших делать.

И все эти игиловцы и так далее - это тоже проблема послевоенной интеграции. Советский Союз с такими проблемами справлялся только благодаря жестким мерам, справлялся насилием - сажали ведь безжалостно, и в лагерях и тюрьмах в итоге многие заканчивали свою жизнь. Воевали-воевали, и такой вот конец…

...Далее в разговоре русского TVNET с востоковедом профессором ЛУ Леоном Тайвансом речь пойдет о языках - почему, например, китайский сегодня нужно учить во всех латвийских школах?..

(Продолжение следует).