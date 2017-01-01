Дзинтарс: Латвию спасут семьи с тремя и более детьми

«Национальное объединение» не готово к компромиссам по вопросам выделения финансирования для демографии. Как известно, на эти цели объединение просит выделить в бюджете будущего года 85 млн евро, но таких денег не предусмотрено. Сегодня сопредседатель «Национального объединения» Райвис Дзинтарс объяснил, почему вопрос демографии и финансирования - это приоритет для Латвии.

Политик напоминает, что со времен независимости 2014 год был единственным, когда рождаемость превышала смертность, и во многом благодаря многосторонней поддержке семей. А именно - повышению пособий на содержание ребенка, увеличению срока ухода за ребенком, софинансированию детских садов и пр.

Однако демографическая яма 90-х годов дает о себе знать.

В этом году, например, родилось на 990 детей меньще, чем в прошлом году. И никаких изменений в лучшую сторону не предвидится

. В краткосрочной перспективе это означает закрытие школ и детских садов, в долгосрочной - проблемы с пенсионной системой, когда малому числу работающих надо будет кормить большое число пенсионеров.

Ситуацию могут спасти только семьи, в которых рождается три и более ребёнка. Однако сейчас эта та самая часть общества, которая живет в высоких рисках бедности. Налоговая реформа обещает некоторое выравнивание доходов, однако ситуацию не исправит.

«Это неправда, что мы просим на демографию 85 млн евро, - поясняет политик. -

Мы боремся не за цифры, а за реальный механизм поддержки для семей,

у которого, конечно же, есть конкретные расчеты. Однако дискуссия должна происходить не вокруг цифр, а вокруг действий».

Объединение считает, что за каждого третьего и последующего ребенка семья должна получать 100 евро, а не 34 или 50 евро. Кроме того, многодетные семьи должны получать пособия для благоустройства жилья и для покупки учебных принадлежностей. Средства предлагается взять из программы продления видов на жительство, уменьшения теневой экономики, пересмотра зарплат должностных лиц и аудита министерств.