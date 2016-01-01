Маршрут на выходные: «Белая ночь», папин день и культурное наследие Европы

Выходные богаты на события: хоть свой культурный уровень повышай по полной программе Дней культурного наследия, хоть просто отдыхай и развлекайся. Из Риги в выходные просто жаль уезжать - в ночь с субботы на воскресенье нас ждет большая программа традиционной «Белой ночи». А еще - День отца, который вновь будет проходить в Верманском парке.

В программе полюбившейся рижанам и всем латвийцам «Белой ночи» - 59 адресов и событий, придуманных художниками для рижских улиц. Подробнее о самых интересных из них русский TVNET еще расскажет - это тема большая и отдельная. А чего еще никак нельзя пропустить в выходные, планируя семейный маршрут или дружеские «покатушки»?..

Конец второй недели сентября для всей Европы давно стал еще и днями культурного наследия. Начало эта традиция берет во Франции 80-х годов прошлого века: в эти дни владельцы дворцов и замков стали открывать двери своих хоромы для всех, кому интересно прикоснуться к наследию былых времен. Сегодня это уже давно стало общей европейской традицией.

День отца в Верманском парке

FOTO: Flickr/by Chris_Parfitt

В субботу уже в пятый раз в Риге отпразднуют День отца. Будет праздничное шествие семей с детьми от памятника Свободы к Верманскому парку - начало в 12.00. Мамы, разумеется, тоже в этом семейном параде всегда участвуют. Музей фабрики «Лайма» обещает всем сладкие сюрпризы. А все шествие будут снимать на видео с высоты птичьего полета.

В Верманском парке, куда участники далее направятся, праздник будет продолжен. Организаторы приготовили большую музыкальную и развлекательную программу для родителей с детьми.

На эстраде выступят детские и семейные коллективы - в том числе группы юных барабанщиков и ансамбль перкуссионистов - семья мастера этого жанра Нила Иле, а также участники популярных детских музыкальных коллективов других жанров.

Праздник в Верманском парке продлится до 16.00. Будет работать мастерская подарков и парк аттракционов «RIMI детям», пройдут состязания и конкурсы для малышей и школьников. Обещают также бесплатный салат-бар от RIMI, демонстрирующий, что полезная еда может быть еще и очень вкусной.

Русский TVNET напоминает, что хоть вторая суббота и назначена быть официальным Днем отца, в такой день может превратиться абсолютно любой выходной, в том числе и ближайший. Далее - еще несколько идей, о том, где отдохнуть в субботу и воскресенье.

Культурное наследие: 3 из 60, выбор TVNET

FOTO: Эдийс Паленс, LETA

В Латвии тоже именно в эти выходные можно попасть туда, куда обычно вход посторонним бывает запрещен или же ограничен, стать участниками эксклюзивный музейных программ, услышать интересные рассказы о прошлом.

В в этом году мест, отмечающих дни культурного наследия по всей Латвии - шестьдесят!..

Нельзя объять необъятного, но каждый может сделать свой выбор - программа дней культурного наследия есть на сайте госинспекции по охране памятников культуры.

Программа дней культурного наследия-2017

В этом году акцент сделан на места значительных событий, определявших судьбы народов Балтии, а иногда и соседних стран. Это городища и поля сражений, усадьбы, замки, музей, дворцы.

Причем много где 9 и 10 сентября будут проходить совершенно эксклюзивные мероприятия - экскурсии, лекции и соревнования эрудитов, игры фотоориентирования, встречи с персонажами из прошлого.

Русский TVNET из множества предложений выбрал три. Это

дворик Домского собора в Риге - в субботу с 9.00 до 11.30 и с 12.30 до 17.00 и в воскресенье с 14.00 до 17.00 сюда будут пускать совершенно бесплатно (пройти можно через главный храма). Все заинтересованные посетители смогут познакомиться с историей собора и Думского монастыря, а также с итогами реставрации 2015- 2016 годов.

Наш фаворит номер два - парк-музей в Арайши. Совершенно уникальное место! В субботу, 9 сентября здесь будет целая программа, посвященная первооткрывателю этого уникального археологического памятника. Археолог Янис Апалс сам сегодня человек-легенда.

Ведь когда-то он поверил в легенду о «летающих по небу озерах» и взялся найти это самое место, обследовал множество озер... И нашел!..

Маршрут третий - Баусский замок. Официально в программу дней культурного наследия в этом году крепость-музей не входит, значит, бесплатных билетов в музей не будет. Но событий исторических здесь ведь тоже случилось немерено!.. Да и места красивые и повод приехать в субботу тоже есть.

Прогулявшись по осенним тропинкам к месту слияния рек Муса и Меммеле, завершить день можно концертом девичьей группы «Sus Dungo» - при хорошей погоде он пройдет во дворе замка на фоне развалин, а в случае дождя - в церемониальном зале дворца. (Билеты на концерт - 7 евро).

Сайт Баусского замка

Все дороги ведут в замок!...

FOTO: LETA

Город Добеле в субботу приглашает на Праздник старого замка, который в этом году у развалин старого замка пройдет вместе с плэнером ремесленников и мастеров и называется соответственно «Все дороги ведут в замок...» Участниками праздничной ярмарки станут мастера как традиционных, так и новых и современных ремесел.

Многих из них правильнее называть художниками - ведь на прилавках умельцев совершенно уникальные предметы обихода, украшения и прочии интересные штуковины ручной работы.

В субботу, 9 сентября ярмарка у замка начнется в 12.00, а уже с 10.00 мастера из ближних и дальних мест начнут собираться в Доме ремесел. Так что туристам можно заглянуть и туда тоже.

Будут работать мастерские различных ремесел.

Причем гости ярмарки смогут не только посмотреть, как это делается, но и поучаствовать в процессе. Например, научиться делать аппликации из песка и лепить из глины, прясть пряжу и расписывать ткани.

Так что неплохо захватить с собой однотонную майку, которую вы с помощью мастера сможете украсить печатным рисунком.

Добельский музей предложит не только посмотреть подготовленные специалистами выставки, но сложить пазл с видом Добеле, перелистать фото альбомы, чтобы составить свое представление об истории города. В 16.00 пригласят на экскурсию по развалинам с гидом, который расскажет историю одного из немногих замков, так и оставшегося не завоеванным неприятелем...

Концертная программа у развалин замка начнется в 13.00, выступят музыканты и фольклорные коллективы, в том числе танцевальный коллектив добельских сениоров - а они пляшут так, что впору им и молодым позавидовать.

Будет на празднике и множество показов боевых искусств и спортивных забав. Например, это сплав по огибающей замок речке Бирзе на досках SUP, переправа над рекой по веревочной трассе и верховая езда.

Вход на территорию праздника бесплатный.