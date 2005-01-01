Mozaīka: представители секс-меньшинств в Латвии регулярно подвергаются нападениям

В этом году на представителей сексуальных меньшинств в Латвии нападали как минимум шесть раз, однако ни один из пострадавших так и не подал заявления в полицию, опасаясь повторной дискриминации уже со стороны стражей порядка. Об этом в программе Латвийского радио 4 «Подробности» рассказал представитель организации лесбиянок, геев, бисексуалов и их друзей Mozaīka Каспар Залитис.

Уже в следующем году в Риге пройдет так называемый «Балтийский прайд» — шествие сексуальных меньшинств в защиту своих прав человека. Как указал в беседе с радиостанцией Залитис, это мероприятие станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества.

«Самая главная цель — это показать обществу, что ЛГБТ-люди в наших странах есть, и они такие же люди с такими же правами человека, как у всех других. Указать на проблематику прав членов ЛГБТ-сообщества и их семей», — указал представитель Mozaīka.

Ранее глава правления организации Кристине Гарина заявила, что ситуация в сфере прав секс-меньшинств в Латвии не радует — известны вопиющие случаи неприкрытой дискриминации, кроме того, представители секс-меньшинств не считаются, по ее словам, полноценными и равноправными членами общества. Эти слова полностью поддержал и Каспар Залитис. По его словам,

секс-меньшинства в Латвии регулярно подвергаются нападениям с применением физической силы, не говоря уже об агрессии в интернет-среде.

«В первую очередь это проявляется в том, как люди каждый день себя чувствуют. Случаются нападения.

Человек уходит из клуба вечером и на него нападают. Нападают, потому что он из ЛГБТ-сообщества — это мы слышим от самих нападающих.

В интернет-комментариях творится ужас, очень много ненависти. [...] Летом у нас было расследование о том, как ЛГБТ-дети чувствуют себя в школах. Результаты мы узнаем в октябре, но те данные, которые уже есть — они не самые лучшие. Кроме того, ЛГБТ-партнеры друг другу никем не приходятся — они никто перед законом в случае, если с партнером вдруг что-то случается. В этой ситуации мы не равны другим людям нашего общества. Это не только проблема ЛГБТ-общества, проблематику дискриминации надо смотреть в целом. Она есть, просто люди не всегда знают, куда можно идти и заявить об этой проблеме», — отметил Залитис.

Он добавил, что жертвы уличных нападений зачастую просто боятся обращаться в полицию.

«В этом году нам точно известно о шести нападениях на представителей ЛГБТ-сообщества в Латвии. Ни по одному из них не было заявления полицию, потому что люди просто боятся.

Мы им, конечно, говорим, что надо идти, потому что если люди не пойдут, никаких изменений мы не увидим. Но люди просто боятся повторной дискриминации в полиции. Мы с полицией работаем, но все равно, это решение того человека, на которого напали. Есть очень много случаев, более сотни случаев комментариев в интернете, которые «Фейсбук» удалил, потому что они разжигают ненависть. Эти комментарии не только против ЛГБТ, но и против мигрантов, против людей другой расы. Я сам читал эти комментарии, это просто ужасная ненависть. Я не понимаю этих людей, которые могут такое написать», — признался Залитис.

Вместе с тем активист Mozaīka указал на растущую толерантность в Латвии по отношению к секс-меньшинствам. Это наглядно демонстрирует последний прошедший в Риге Прайд.

«Если мы посмотрим, как произошел первый Прайд в Риге в 2005 году и ужасный прайд в 2006 году и как произошел последний Прайд, который был в Риге в 2015 году — в 15-м году было уже пять тысяч людей на улице Бривибас. Они были рады, что они могут идти и заявлять о своих правах человека.

Большинство участников марша — гетеросексуалисты, потому что их друзья приходили на марш. Они пришли за своих друзей, которые боятся идти. Я думаю, что ситуация меняется. Растет толерантность.

Но знаете, это абсурд — закрывать рот, когда на нас нападают. Это наши права человека — выходить и заявлять о своих правах. Но это нарушение закона, нападать на нас. [...] Мы будем говорить, будем заявлять о своих правах и правах человека в целом», — заключил Залитис.Латви