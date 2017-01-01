В лесу под Ригой велосипедист нашел заблудившегося 5-летнего мальчика

Во вторник, 5 сентября, незадолго до 21:00 сотрудники муниципальной полиции Риги получили вызов на Карля Улманя гатве. Звонивший сообщил, что нашел заблудившегося 5-летнего мальчика. Прибывшим на место происшествия стражам порядка мужчина рассказал, что ехал на велосипеде по лесу Бебербекю и внезапно встретил маленького мальчика. Сначала они вместе пытались найти родителей, а затем он сообщил в полицию.

Во время разговора мальчик сказал полицейским, что замерз, поэтому на место происшествия были вызваны медикам, которые констатировали, что госпитализация ребенку не нужна. Кроме того, стражи порядка выяснили имя мальчика, а также его возраст - 5 лет. Фамилию и имена родителей мальчик назвал, однако в базе лиц с такими данными не было. Затем полицейские сумели установить время года, когда у ребенка день рождения. Кроме того, выяснилось, что мальчик не выговаривает букву «р», что позволило снова искать его в базе данных, введя на этот раз правильную фамилию. FOTO: Муниципальная полиция

Стражам порядка удалось выяснить возможную личность родителей, ребенку показали имеющуюся в базе данных фотографию возможного отца, и малыш сразу опознал папу.

Кроме того, поступила информация, что родители обратились в полицию и сообщили о пропаже ребенка.

Через несколько минут малыша передали маме, которая рассказала, что ребенок вышел на улицу поиграть и пропал. Оказалось, что ребенок прошел от своего места жительства примерно два километра.

Полиция продолжает оценивать этот случай. Оценивается и ситуация в семье.