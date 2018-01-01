Дети важнее! Строительство Лиепайской тюрьмы отложат

Политики правящей коалиции договорились отложить реализацию проекта Лиепайской тюрьмы, чтобы найти дополнительные источники финансирования в бюджете будущего года. По другим вопросам, касающимся бюджета, соглашение пока не достигнуто.

Политики пока не называют конкретный объем средств, который будет получен за счет отказа от реализации проекта. Также пока различаются мнения партнеров по коалиции о повышении до 100 евро пособий за третьего и каждого следующего ребенка.

Дискуссии продолжатся завтра, а в пятницу, 7 сентября, состоится внеочередное заседание правительства по бюджетным вопросам.

Как сообщалось, на прошлой неделе партнеры по правящей коалиции не смогли договориться о бюджете 2018 года, так как национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ запросило около 85 млн евро на решение вопросов по улучшению демографической ситуации. При этом фискальное пространство следующего года планируется в размере 80 млн евро. Рейзниеце-Озола ранее сообщила, что в 2018 году на меры по улучшению демографической ситуации можно было бы направить 12 млн евро.

Заявки на конкурс по строительству Лиепайской тюрьмы подали две латвийские компании - «Re&Re» и «UPB». «UPB» предлагало выполнить работы за 114,12 млн евро плюс НДС, «Re&Re «- за 123,416 млн евро.