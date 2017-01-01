В Латвию поступили 32 кг зараженных фипронилом яичных продуктов

По информации в системе быстрого реагирования Еврокомиссии, из 143 кг поступивших в Латвию из Германии яичных продуктов 32 кг яичной массы для омлетов были заражены фипронилом, сообщила агентству ЛETA руководитель отдела общественных отношений Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

7 кг этих неиспользованных яичных продуктов отозваны с рынка.

Отчеты о тестировании свидетельствуют, что обнаруженное количество фипронила в сыром продукте - яичной массе - почти в 50 раз меньше количества, представляющего серьезный риск для здоровья человека. К тому же в готовом продукте его количество уменьшается.

Как подчеркнула Мейстере, фипронилом заражены не продукты широкого потребления, которые можно купить в супермаркетах, а продукты, обычно используемые предприятиями общепита для приготовления блюд и кондитерских изделий.

Как сообщалось, вчера Мейстере подтвердила, что в системе быстрого реагирования Еврокомиссии размещено сообщение о том, что этим летом из Германии через Эстонию получателю в Латвии была доставлена партия яичных продуктов, возможно, зараженных фипронилом - 143 кг яичной массы для омлетов и яичных желтков. Обычно эти продукты используются предприятиями общепита для приготовления блюд и кондитерских изделий.

ПВС начала проверки и установила получателя этих продуктов в Латвии и предприятия, которым они были затем поставлены. Распространение остатков партии яичных продуктов приостановлено.

В августе ПВС взяла образцы яиц эстонского, литовского, польского и местного происхождения для проверки на присутствие фипронила, напомнила Мейстере. Результаты лабораторных анализов показали, что фипронил в этих образцах не выявлен.

Еврокомиссар Витенис Андрюкайтис на вчерашней пресс-конференции в Таллине сообщил, что скандал с отравленными яйцами затронул 45 стран, включая 26 стран ЕС.

Фипронил используется в ветеринарных препаратах для лечения кошек и собак от блох, вшей и клещей, а также в качестве пестицида для борьбы с тараканами, муравьями и термитами. Фипронил запрещено использовать в пищевой промышленности, так как он представляет небольшую угрозу для здоровья человека.