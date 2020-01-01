Строительство Лиепайской тюрьмы планируется начать в 2020 году

Строительство Лиепайской тюрьмы теперь планируется начать в 2020 году, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьер-минитсра Андрей Вайварс.

Срок окончания проекта будет зависеть также от результата закупочной процедуры, пояснили агентству ЛETA представители ведающего отраслью юстиции национального объединения «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.

Партии правящей коалиции договорились отложить реализацию проекта строительства Лиепайской тюрьмы, чтобы найти дополнительные источники финансирования в бюджете будущего года.

Как сообщалось, заявки на конкурс на строительство Лиепайской тюрьмы подали две латвийские компании - «Re&Re» и «UPB». «UPB» предлагает выполнить работы за 114,12 млн евро плюс НДС, «Re&Re «- за 123,416 млн евро.

Поскольку эти предложения превышают доступное финансирование проекта, эту закупку планируется прекратить и объявить новую.