Военные Латвии взрывают заброшенный советский городок в Скрунде (видео)

В четверг (7 сентября), в брошенном гарнизонном городке Скрунда-1, в рамках учений «Sapper Camp», военные Национальных вооруженных сил (NBS) взорвали четыре здания. В тренинге также приняли участие военные инженеры Вооруженных сил США, которые на этот раз выступили в роли стажеров и переняли опыт латвийских коллег.