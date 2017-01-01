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Военные Латвии взрывают заброшенный советский городок в Скрунде (видео)

Русский TVNET
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Militāro inženieru mācības | Фото: Foto: Armīns Janiks, Aizsardzības ministrija

В четверг (7 сентября), в брошенном гарнизонном городке Скрунда-1, в рамках учений «Sapper Camp», военные Национальных вооруженных сил (NBS) взорвали четыре здания. В тренинге также приняли участие военные инженеры Вооруженных сил США, которые на этот раз выступили в роли стажеров и переняли опыт латвийских коллег.

В городке с 28 августа по 8 сентября проходят учения «Sapper Camp», в которых военные инженеры осваивают различные навыки. Во время обучения произвели подрыв четырех зданий. Чтобы демонтировать постройки было использовано более 100 килограммов взрывчатого вещества.

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