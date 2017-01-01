Опрос: Почему люди уезжают из страны?

Главными причинами, почему латвийские жители переезжают в другие страны, являются низкие зарплаты и невозможность найти работу на родине, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг.

В ходе опроса, который проводился в сотрудничестве с центром исследований общественного мнения SKDS, 91% респондентов сказали, что лично знакомы хотя бы с одним человеком, которые переехал жить и работать за границу, а 8% опрошенных с такими людьми не знакомы. Больше всего знакомых, уехавших за границу, у жителей Латгале – 97% жителей этого региона знают людей, покинувших Латвию.

48% респондентов в качестве главной причины, почему люди уезжают за границу, назвали низкие зарплаты в Латвии, а 22% опрошенных такой причиной считают невозможность найти работу в Латвии. Еще 8% участников опроса главной причиной переезда назвали более хорошие условия жизни в другой стране, а 6% упомянули наличие долговых обязательств у покинувших Латвию.

Опрос проводился с 4-го по 17 августа, в нем приняли участие 1003 респондента.